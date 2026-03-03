Startschuss für die Holstenstraße

Das Tiefbauamt startete am 2. März 2026 mit der umfassenden Erneuerung der oberen Holstenstraße. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Baudezernentin Doris Grondke und Tiefbauamtsleiter Peter Bender gaben mit einem symbolischen Aufnehmen der ersten Pflastersteine den Startschuss. Die Stadtwerke Kiel haben bereits 2025 ihre Leitungen verlegt und jetzt beginnt die sichtbare Verwandlung.

In einem ersten Schritt erneuert das Tiefbauamt die Kanäle und Hausanschlüsse zwischen Faulstraße und Altem Markt, die hier in einer Tiefe von etwas mehr als 3 Metern liegen. Ab Anfang April entsteht zwischen Holstenfleet und Faulstraße eine Referenzfläche, auf der ihr den zukünftigen Oberflächenbelag begutachten könnt. Während der Kieler Woche Ende Juni ruht die Baustelle komplett und danach folgen die Pflasterarbeiten von der Faulstraße Richtung Alter Markt.

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft pausieren die Arbeiten ab Mitte November. Anfang 2027 geht es weiter, nach einer erneuten Kieler-Woche-Pause sollen die Arbeiten im Herbst 2027 abgeschlossen sein. Die Bauplanung wurde eng mit den Einzelhändlern vor Ort abgestimmt und sollen den Zugang der Geschäfte, die noch vor Ort sind, jederzeit gewährleisten.

Begehbarkeit mit Einschränkungen

Die Fußgängerzone wird während der Bauzeit eingeengt, bleibt aber durchgehend passierbar. Der Anna-Pogwisch-Platz dient als Baustelleneinrichtung und steht nicht als Parkraum zur Verfügung, dem ausgenommen sind Parkplätze für Menschen mit Behinderung. In der Eggerstedtstraße zwischen Schuhmacherstraße und Flämischer Straße entfallen Parkplätze vorübergehend, zudem gilt dort zeitweise eine Einbahnstraßenregelung.

Nach Abschluss erstrahlt die Holstenstraße vom Alten Markt bis zum Holstenplatz als lebendiger, zeitgemäßer Stadtraum und eine verbesserte Aufenthaltsqualität lädt zum entspannten Bummeln ein. Weitreichende Barrierefreiheit macht die Innenstadt für alle zugänglich. Und ebendiese Barrierefreiheit macht den Umbau auch langfristig: Der neue Oberflächenbelag wird in einem speziellen Muster verlegt, bei dem neben Pflastersteinen auch Platten, Rinnen und Elemente zum Einsatz kommen, die sehbehinderten Menschen die Orientierung erleichtern sollen. Damit das gewünschte Ergebnis entsteht, erfolgen die Arbeiten abschnittsweise und dauern dementsprechend länger.

Dadurch entsteht auch mehr Platz für Außengastronomie und es wird eine einladende Atmosphäre zum Verweilen geschaffen. In den nächsten Jahren folgt dann auch der Umbau der unteren Holstenstraße. Alle Informationen mit einer Projektskizze sind bereits online abrufbar

Was ändert sich in der Kanalstraße?