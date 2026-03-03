Die Holstenstraße wird zur Wohlfühlmeile
Ab März 2026 verwandelt sich Kiels Holstenstraße Schritt für Schritt in einen modernen Stadtraum. Die grundlegende Neugestaltung zwischen Altem Markt und Holstenfleet bringt euch mehr Aufenthaltsqualität, Barrierefreiheit und Platz für Außengastronomie. Alle Geschäfte bleiben während der Bauzeit erreichbar.
Startschuss für die Holstenstraße
Das Tiefbauamt startete am 2. März 2026 mit der umfassenden Erneuerung der oberen Holstenstraße. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Baudezernentin Doris Grondke und Tiefbauamtsleiter Peter Bender gaben mit einem symbolischen Aufnehmen der ersten Pflastersteine den Startschuss. Die Stadtwerke Kiel haben bereits 2025 ihre Leitungen verlegt und jetzt beginnt die sichtbare Verwandlung.
In einem ersten Schritt erneuert das Tiefbauamt die Kanäle und Hausanschlüsse zwischen Faulstraße und Altem Markt, die hier in einer Tiefe von etwas mehr als 3 Metern liegen. Ab Anfang April entsteht zwischen Holstenfleet und Faulstraße eine Referenzfläche, auf der ihr den zukünftigen Oberflächenbelag begutachten könnt. Während der Kieler Woche Ende Juni ruht die Baustelle komplett und danach folgen die Pflasterarbeiten von der Faulstraße Richtung Alter Markt.
Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft pausieren die Arbeiten ab Mitte November. Anfang 2027 geht es weiter, nach einer erneuten Kieler-Woche-Pause sollen die Arbeiten im Herbst 2027 abgeschlossen sein. Die Bauplanung wurde eng mit den Einzelhändlern vor Ort abgestimmt und sollen den Zugang der Geschäfte, die noch vor Ort sind, jederzeit gewährleisten.
Begehbarkeit mit Einschränkungen
Die Fußgängerzone wird während der Bauzeit eingeengt, bleibt aber durchgehend passierbar. Der Anna-Pogwisch-Platz dient als Baustelleneinrichtung und steht nicht als Parkraum zur Verfügung, dem ausgenommen sind Parkplätze für Menschen mit Behinderung. In der Eggerstedtstraße zwischen Schuhmacherstraße und Flämischer Straße entfallen Parkplätze vorübergehend, zudem gilt dort zeitweise eine Einbahnstraßenregelung.
Nach Abschluss erstrahlt die Holstenstraße vom Alten Markt bis zum Holstenplatz als lebendiger, zeitgemäßer Stadtraum und eine verbesserte Aufenthaltsqualität lädt zum entspannten Bummeln ein. Weitreichende Barrierefreiheit macht die Innenstadt für alle zugänglich. Und ebendiese Barrierefreiheit macht den Umbau auch langfristig: Der neue Oberflächenbelag wird in einem speziellen Muster verlegt, bei dem neben Pflastersteinen auch Platten, Rinnen und Elemente zum Einsatz kommen, die sehbehinderten Menschen die Orientierung erleichtern sollen. Damit das gewünschte Ergebnis entsteht, erfolgen die Arbeiten abschnittsweise und dauern dementsprechend länger.
Dadurch entsteht auch mehr Platz für Außengastronomie und es wird eine einladende Atmosphäre zum Verweilen geschaffen. In den nächsten Jahren folgt dann auch der Umbau der unteren Holstenstraße. Alle Informationen mit einer Projektskizze sind bereits online abrufbar
Was ändert sich in der Kanalstraße?
Ebenfalls am 2. März 2026 startete die grundlegende Erneuerung der Kanalstraße in Holtenau zwischen Gravensteiner Straße und Kastanienallee. Das Tiefbauamt, die Stadtwerke Kiel und die Telekom bündeln ihre Arbeiten, um mehrfache Aufgrabungen zu vermeiden. Die Stadt saniert Kanalsystem, Fahrbahn, Gehwege, Beleuchtung und Bordsteine.
Die Maßnahme ist Teil des fahrradfreundlichen Umbaus des Ostseeküstenradwegs. Als wichtige Verbindung zwischen Holtenau und dem Falckensteiner Strand profitiert der Radverkehr künftig von einer verbesserten Fahrbahnoberfläche und eine komfortablere Wegeführung macht das Radfahren angenehmer. Das Bundesministerium für Verkehr fördert das Projekt im Rahmen des Programms "Ausbau und Erweiterung des Radnetzes Deutschland".
Die Bauarbeiten auf der rund 1,3 Kilometer langen Strecke erfolgen abschnittsweise bis Ende 2028. Bei längeren Frostperioden im Winter pausieren die Arbeiten. In der ersten Bauphase bis Dezember 2026 ist der Abschnitt von der Personenfähre Adler 1 bis hinter die Apenrader Straße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Richthofenstraße und die Apenrader Straße.
Anliegerinnen und Anlieger können bis an die Baustelle heranfahren, Fußgänger passieren das Baufeld jederzeit und der Fähranleger bleibt während der gesamten Bauarbeiten erreichbar. Die Buslinien 91 und 32 der KVG werden entsprechend umgeleitet und Ersatzhaltestellen werden eingerichtet. Weitere Informationen dazu gibt es ebenfalls online.
Umbauten in der Schönberger Straße
Durch den Ausbau der Veloroute 1 in der Werftstraße gibt es mehr Radverkehr in der Schönberger Straße. Die vorhandenen Radwegebreiten sind für ein gefahrloses Befahren mit Gegenverkehr jedoch zu gering. Daher erneuert das Tiefbauamt seit 2. März bis Anfang April die Fahrbahndecke am Übergang zur Werftstraße gegenüber von TKMS.
Mit dem Umbau wird das bestehende Provisorium fest installiert. Der Radverkehr stadtauswärts wird südlich der Schönberger Straße sicher auf die rechte Seite überführt. Zudem ist dieser Bereich der letzte Teilabschnitt, in dem Fahrbahndecke saniert und Nebenflächen barrierefrei umgebaut werden müssen.
Die Arbeiten gliedern sich in drei Bauphasen und der Kfz-Verkehr wird zunächst auf eine Fahrspur je Richtung reduziert und mit einer Baustellenampel an der Engstelle vorbeigeführt. Die Einmündung Wahlestraße ist für die gesamte Bauzeit gesperrt. Die Einmündung Katharinenstraße ist während des zweiten Bauabschnitts teilweise und während des dritten Bauabschnitts ganz gesperrt.
Was geschieht mit laufenden Projekten?
Das Tiefbauamt kümmert sich auch um Maßnahmen aus dem Vorjahr, die nicht mehr fertiggestellt werden konnten. Ab 3. März setzt das Amt den Ausbau der Werftstraße zur verbesserten Fahrradroute fort. Zwischen Elisabethstraße und der Straße "Zur Fähre" wird der Verkehr in beiden Richtungen einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.
An der Kreuzung Werftstraße zur Kaiserstraße steht ebenfalls nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung. Auch der Ausbau des Geh- und Radwegs am Lorentzendamm sowie die Neugestaltung der Bushaltestellen am Sophienblatt gegenüber des Hauptbahnhofs gehen nun weiter und werden zeitnah beendet.
