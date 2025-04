Parken in der Kieler Innenstadt

Das Parkleitsystem an den Straßen führt dich in der Innenstadt zu freien Plätzen in Parkhäusern, Tiefgaragen und auf Großparkplätzen. Zwei Parkleitringe – gekennzeichnet durch die Farben Gelb für die Altstadt und Blau für den Bahnhof – helfen bei der Orientierung. Folgt einfach den Hinweisschildern und automatischen Anzeigetafeln mit den farbigen Feldern.

Überblick über die Parkmöglichkeiten

Parkbereich Innenstadt mit Livedaten zur aktuellen Belegung

mit Livedaten zur aktuellen Belegung Parkbereich Holtenauer Straße

Parken rund um die Wunderino Arena

Parken auf dem Wilhelmplatz

Parkmöglichkeiten für Wohnmobile und Busse

Pilotprojekt "Parkplätze mehrfach nutzen"

Über Sensoren in den Parkhäusern und Bodensensoren im Bereich der Altstadt werden die Belegungsdaten in Echtzeit erfasst. Mit einem Klick oder Tipp auf das jeweilige Parkhaus-Symbol in der Karte erhalten Sie die aktuellen Belegungszahlen.

Geld zurück mit Parken-Plus

Wer in der Innenstadt einkauft, kann sich einen Teil der Parkgebühren zurückholen. Ab einem Einkaufswert von 10,- Euro erhalten Kunden, die mit dem Auto, Bus oder der Fähre angereist sind oder ihr Fahrrad im Kieler Umsteiger am Hauptbahnhof abgestellt haben, einen Zuschuss zu den Anreisekosten. Die teilnehmenden Geschäfte und die Höhe des Zuschusses sind online unter parken-plus.info zu finden.

Besondere Parkbereiche

Wilhelmplatz als kostenfreier Parkplatz

Der Wilhelmplatz steht immer dann als gebührenfreier Parkplatz zur Verfügung, wenn keine Veranstaltungen oder anderweitige Nutzungen stattfinden. Dazu zählen Volksfeste, Zirkus- und Theatergastspiele, der Weihnachtsbaumverkauf oder die Nutzung als Ausweichfläche für den Wochenmarkt. Zum Beispiel während des jährlichen Frühjahrsmarktes ist der Platz nicht zum Parken nutzbar.

Parken an der Wunderino Arena

In direkter Nähe zur Arena befinden sich das Arena-Parkhaus mit 180 Stellplätzen und der Parkplatz Exerzierplatz mit 450 Plätzen. Wenige Gehminuten entfernt liegen zudem das Parkhaus Karstadt am Sophienblatt (610 Plätze) und das Parkhaus ZOB (541 Plätze). Arena-Parkhaus, Exerzierplatz (außer mittwochs und samstags wegen Wochenmarkt) und ZOB-Parkhaus sind durchgehend geöffnet. Die Öffnungszeiten der anderen Parkhäuser findest du online unter kiel.de.

Parkplatzsensoren in der Innenstadt

Neben den Parkhäusern werden auch Parkflächen im öffentlichen Raum mit Sensoren ausgestattet. Wo in der Innenstadt Parkplätze frei oder belegt sind, zeigt eine Karte der KielRegion in Echtzeit an. Die Karte findet ihr online unter kiel.de.

Parkplätze mehrfach nutzen: Pilotprojekt am RBZ Wirtschaft

Um den knappen Parkraum effizienter zu nutzen, startet die Stadt ein Pilotprojekt zur Mehrfachnutzung von Parkplätzen. Am RBZ Wirtschaft stehen rund 35 Parkplätze im dortigen Parkdeck außerhalb der Schulzeiten für Anwohnende aus dem Umkreis von etwa 500 Metern zur Verfügung.

Interessierte Anwohnende können sich per E-Mail an Julia.Biegemann@kiel.de oder telefonisch bei 0431/9013513 melden, um einen Nutzungsvertrag zu erhalten. Die Nutzung ist im Testzeitraum kostenlos möglich – montags bis donnerstags von 16.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages, von Freitag 16.00 Uhr durchgehend bis Montag 7.00 Uhr sowie ganztägig in den Schulferien. Das Parkdeck wird um 22.00 Uhr geschlossen und erst am Folgetag um 6.15 Uhr wieder geöffnet.

Nach Ablauf der Testphase werden die Erfahrungen ausgewertet und über eine Verlängerung des Angebots entschieden. Das Projekt ist Teil der Kieler Verkehrswende und der Neuaufteilung des öffentlichen Raums für alle Verkehrsarten.

Modernisierung des Parkleitsystems gestartet

Um die Leistungsfähigkeit des Parkleitsystems weiter zu verbessern, beginnt im April 2025 eine umfassende Modernisierung. Ziel ist es, die Daten aus dem System über digitale Dienste zur Verfügung zu stellen und den Parksuchverkehr zu reduzieren.

Dafür wird die Verkehrstechnik erneuert und erweitert. Verfügbare Parkflächen in den Bereichen Altstadt, Vorstadt und Hauptbahnhof werden dann in Echtzeit angezeigt. Autofahrer und Autofahrerinnen finden so noch leichter freie Parkplätze im Nahbereich der Parkhäuser und auf öffentlichen Flächen in der Altstadt und rund ums Rathaus.

Die Tiefbauarbeiten für das Projekt haben am 14. April 2025 in der Altstadt begonnen. Sie werden mit einer Pause zur Kieler Woche bis zu den Herbstferien andauern. In dieser Zeit kann es in den betroffenen Bereichen zu kleineren, temporären Verkehrseinschränkungen kommen.

Die Modernisierung ist Teil des Kieler Green City Plans. Dieser zielt darauf ab, die kommunale Verkehrsinfrastruktur zu verbessern, zu digitalisieren und nachhaltiger zu gestalten. Er umfasst auch Projekte zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität und zur Stärkung des ÖPNV.