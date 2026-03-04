Ein neues Zentrum in zentraler Lage

Drei Institutionen schaffen gemeinsam einen neuen Ort für historische Forschung und Begegnung. Das Stadtarchiv bewahrt das historische Gedächtnis mit Urkunden, Akten und Fotografien. Die Werkstatt "20. Jahrhundert" zeigt, wie historische Forschung funktioniert und lädt die Stadtgesellschaft ein, eigene Fragen an die Geschichte zu stellen. Die Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte vernetzt Engagierte und gestaltet Projekte, Veranstaltungen und Publikationen.

Das ehemalige Bundesbankgebäude wird zum lebendigen Geschichtsort. "Hier entsteht etwas ganz Neues", erklärt Dr. Johannes Rosenplänter, Institutsleiter des Stadtarchivs, der Werkstatt 20. Jahrhundert und des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums. "Wir verbinden die bewährten Services von Archiv und Geschichtsgesellschaft mit den neuen Angeboten der Werkstatt 20. Jahrhundert." Dieser deutschlandweit einzigartige Ansatz lädt alle Menschen ein, Kiels Vergangenheit und Zukunft gemeinsam zu entdecken.

Endlich mehr Platz für das Stadtarchiv

Der Umzug des Stadtarchivs war eine logistische Meisterleistung. Von Dezember 2024 bis Mai 2025 wurden die historischen Schätze vom Rathausturm in die Hopfenstraße transportiert. Rund sechs Monate dauerte diese komplexe Operation, bei der größte Sorgfalt geboten war.

Die Zahlen sind beeindruckend: 6.000 Regalmeter Akten fanden ihren Weg in die neuen Magazine. Dazu kamen etwa 16.000 Karten und Pläne sowie rund 30.000 Bücher. Mehr als 2,5 Millionen Fotos und Negative mussten fachgerecht verpackt und transportiert werden.

Die Tresorräume der ehemaligen Bundesbankfiliale bieten ideale Bedingungen für Archivalien. Sie dienen jetzt als Magazine zur sicheren Lagerung alter Dokumente und auch als Schutz vor Insekten, die sich gerne durch Buchseiten fressen. Mehr als sechs Regalkilometer an Akten, Fotos und Karten finden hier Platz. Die massiven Tresore schützen das historische Gedächtnis der Stadt optimal.

Im neuen Lesesaal stehen euch zwölf moderne Arbeitsplätze zur Verfügung. An speziellen Terminals könnt ihr digitale Fotos, Dokumente und Karten einsehen und das Stadtarchiv bietet der Öffentlichkeit jetzt eine ideale Umgebung für stadthistorisches Forschen. Gruppen sind im eigenen Seminarraum gerne willkommen.

Am Tag der offenen Tür könnt ihr einen Blick in diese besonderen neuen Räume und auch die Tresorräume mit den Regalen der Archivalien werfen. Die ehemaligen Bankräume haben eine ganz eigene Atmosphäre, denn sie verbinden Sicherheit mit Geschichte auf einzigartige Weise.

Die neue Dauerausstellung

Die Dauerausstellung "Kieler. Zeit. Räume. im Nationalsozialismus" nimmt euch mit zu neun Orten im Kieler Stadtraum. Von diesen Orten ausgehend wird die Geschichte Kiels im Nationalsozialismus erzählt. Ihr erfahrt beispielsweise von der jüdischen Rabbinerfamilie Posner am Sophienblatt und der Bücherverbrennung am Wilhelmplatz.

Die Ausstellung zeigt auch die nationalsozialistische Ausrichtung der Olympischen Segelregatten auf der Kieler Förde. Besonders berührend ist die Geschichte des Zwangswohnlagers für Sinti und Roma in der Preetzer Straße, an dessen Stelle sich heute der Sport- und Begegnungspark befindet, der mehrere Informationstafeln und historische Dokumente, wie Verfolgungsakten und Zeitungen, als Hilfsmittel beiseite liegen und vielschichtige Einblicke in diese dunkle Zeit eröffnen.

Die Ausstellung wurde vom Fachteam der Werkstatt in enger Zusammenarbeit mit Initiativen entwickelt. Der Kieler Beirat für Menschen mit Behinderung und der Verband Deutscher Sinti und Roma – Landesverband Schleswig-Holstein e. V. waren an der Umsetzung beteiligt. Schulklassen und Universitätsseminare haben Grundlagen recherchiert und erprobt.

Fachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler haben die Konzeption kritisch begleitet. Die Bremer Agenturen gfg – Gruppe für Gestaltung und oblik identity design haben die Ausstellung gestaltet. "Nach vier Jahren Vorbereitung starten wir mit einem neuen Bildungsort in die Praxis: In der Werkstatt 20. Jahrhundert stehen das Mitforschen und ein kreativer Umgang mit Geschichte im Fokus", erklärt Dr. Sabine Moller, Leitung der Werkstatt 20. Jahrhundert.

Wie könnt ihr mitforschen?