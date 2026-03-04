Was macht das LEZ SH besonders?

Das Zentrum ist weit mehr als ein Gaming-Center, es fungiert als etablierter Wissens- und Vernetzungs-Hub mit professionellen Trainingsräumen für E-Sportlerinnen und Sportler. Zentral in der Kieler Innenstadt gelegen, erreicht ihr das Zentrum bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Anschubfinanzierung durch Land und Stadt hat den Grundstein gelegt und heute ist das LEZ fester Bestandteil der schleswig-holsteinischen E-Sport-Landschaft.

Das Besondere: Das LEZ versteht sich als Bindeglied. Es vermittelt zwischen der E-Sport-Szene und Institutionen wie Politik, Verwaltung, Bildungseinrichtungen und Vereinen und durch diesen Austausch entstehen Aufklärung, Verständnis und neue Perspektiven auf das Medium Videospiel in der Bevölkerung und der Politik.

Wofür steht das Zentrum?

E-Sport bedeutet Wettkampf, Fair Play und Völkerverständigung, so lautet die Philosophie des LEZ SH. Videospiele dienen als Austragungsorte sportlicher Wettstreite, die Menschen über Grenzen hinweg verbinden. Das Zentrum begreift E-Sport analog zum klassischen Sport: als Werkzeug für soziale Verbindungen zwischen Generationen, Kulturen und gesellschaftlichen Gruppen.

Dabei orientiert sich die Arbeit am Ethik- und Verhaltenskodex des E-Sport-Bund Deutschland. Respekt, Fairness und Inklusion sind die Grundpfeiler, Diskriminierung, Rassismus, Sexismus oder jede Form von Gewalt haben im LEZ SH keinen Platz. Das Zentrum schafft einen sicheren Raum für alle.

Höchstleistungen im E-Sport erfordern allerdings mehr als stundenlanges Sitzen vor dem Bildschirm. Und genau deshalb bietet das LEZ SH auh einen eigenen Sportraum mit vielfältigen Trainingsgeräten. Hier besteht die Möglichkeit, des Stärkens der Athleten und für den Ausbau ihrer Körperkraft, Koordination und Beweglichkeit.

Warum ist körperlicher Ausgleich wichtig?