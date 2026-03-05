Ausstellung zu Harald Duwe

Kritischer Spiegel für die Gesellschaft

Harald Duwe hielt der Bundesrepublik knapp 40 Jahre lang einen kritischen Zerrspiegel vor. Von 1945 bis zu seinem Unfalltod 1984 thematisierte er mit figurativer Malerei gesellschaftliche Missstände. Seine gegenständliche Ausdrucksweise ermöglichte es ihm, Widersprüche anschaulich und unmissverständlich zu formulieren. Als realistischer Maler nahm er dabei in der BRD eine Außenseiterrolle ein und wurde nur zögerlich überregional wahrgenommen.

Während in der Kunstszene der Nachkriegszeit abstrakte Kunst dominierte, blieb Duwe seiner figurativen Malweise treu. Diese Entscheidung machte ihn zum Einzelgänger, verschaffte ihm aber gleichzeitig die Möglichkeit zur direkten Kommunikation mit dem Betrachter. Seine Bilder brauchen keine kunsttheoretische Deutung, sie sprechen für sich. Die Klarheit seiner Bildsprache macht komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge für alle zugänglich und einfach nachvollziehbar.

Wogegen richtete sich seine Kritik?

Duwes Werk prangert das Verdrängen der Nazi-Verbrechen, Militarismus und Kapitalismus an. Auch enthemmter Konsum und Umweltzerstörung standen im Fokus seiner Arbeiten und seine Gesellschaftskritik bleibt bis heute aktuell und nachvollziehbar. In einer Zeit, in der die bundesdeutsche Gesellschaft versuchte, die Gräuel des Zweiten Weltkriegs zu verdrängen, hielt Duwe die Erinnerung wach, denn seine Arbeiten konfrontierten das Publikum mit unbequemen Wahrheiten. Er zeigte die Kontinuitäten zwischen Nazi-Deutschland und der Bundesrepublik auf und dabei scheute er sich nicht, auch das aufstrebende Wirtschaftswunder und den damit verbundenen Konsumrausch kritisch zu hinterfragen.

Welche Verbindung hatte Duwe zu Kiel?

Seit 1951 lebte Harald Duwe in Großensee bei Hamburg, im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. Von 1975 bis zu seinem Tod lehrte er Freie Kunst und Malerei an der damaligen Kieler Fachhochschule für Gestaltung, der heutigen Muthesius Kunsthochschule. 1981 erhielt er den Kulturpreis der Landeshauptstadt Kiel und in den 1970er und 1980er Jahren machte er Schleswig-Holstein und Kiel explizit zum Bildgegenstand.

Die Verbindung zu Kiel war für Duwe mehr als nur biografisch. Als Dozent prägte er eine ganze Generation junger Künstler und gab seine kritische Haltung weiter. Seine Malklasse wurde zum Ort des Austauschs und der künstlerischen Auseinandersetzung und sorgte dafür, dass viele seiner Schülerinnen und Schüler seinen gesellschaftskritischen Ansatz in eigenen Werken fortführten.

In seinen späten Arbeiten wird die norddeutsche Landschaft zum Schauplatz seiner Beobachtungen. Kieler Stadtansichten, die Förde und das schleswig-holsteinische Umland erscheinen in seinen Bildern. Dabei zeigt er nicht die idyllische Postkarten-Perspektive, sondern den Alltag mit all seinen Widersprüchen und die Region wird somit zum Mikrokosmos gesellschaftlicher Entwicklungen.

Warum diese Ausstellung jetzt?