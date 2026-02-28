Wann? 28. und 29. März 2026, 14.00 bis 20.00 Uhr Wo? Villa "Sunset Mansion" Eintritt: 10,- Euro Was erwartet euch bei der Ausstellung? Unter dem Titel "Figur zwischen Dynamik und Zeit" öffnet die als "Sunset Mansion" bekante Villa aus den 1930er-Jahren, unweit der Kieler Förde, ihre Türen. Am 28. und 29. März 2026 könnt ihr jeweils von 14.00 bis 20.00 Uhr zeitgenössische Kunst in historischem Ambiente erleben. Die Ausstellung vereint drei unterschiedliche künstlerische Handschriften zu einem stimmigen Gesamterlebnis. Karen Kieback zeigt kraftvolle, zeitgenössische Arbeiten in verschiedenen Formaten. Britta Linnemann begeistert mit farbintensiven Werken voller Energie, die durch Materialität und Fläche Raum für eure eigenen Assoziationen schaffen. Der Künstler "Leo" ergänzt die Schau mit internationalen Stadtansichten. Von Berlin bis Kiel spannt er den Bogen zwischen Metropolen und regionaler Identität. Warum lohnt sich der Besuch?

Die Vernissage bietet mehr als nur Kunst an der Wand: Daniela Landgraf stellt ihr neues Buch "Männer sind wie Wein, Frauen wie Champagner" vor. Das Werk sorgt bereits kurz nach Veröffentlichung für Aufmerksamkeit und erste Bestseller-Platzierungen. Ihr habt die Möglichkeit, direkt mit den Kunstschaffenden ins Gespräch zu kommen und die Werke in entspannter Atmosphäre auf euch wirken zu lassen. Für 10,- Euro an der Abendkasse erhaltet ihr nicht nur Zugang zur Ausstellung, sondern auch ein Rundum-Erlebnis. Im Preis inbegriffen sind: ein Begrüßungsdrink

ausgewählte Weine

kleine Speisen Die historische Villa mit ihrem architektonischen Charme bildet den perfekten Rahmen für diesen besonderen Kunstabend. Nehmt euch Zeit für die Eindrücke und den Austausch mit anderen Kunstinteressierten in diesem einzigartigen Begegnungsraum. Ihr seid auf der Suche nach weiteren kulturellen Highlights in der Region? Wir von kiel-magazin.de halten noch viele andere spannende Veranstaltungstipps für euch bereit.

Gewinnspiel Wir verlosen 5x2 Tickets für die Veranstaltung !



Wer gewinnen möchte, schickt uns bitte bis Montag,

23. März 2026, um 23:00 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Kunst trifft Villa" an: gewinnspiel@kiel-magazin.de Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte denke daran, deine vollständige Adresse anzugeben (Datenschutzerklärung). Mitarbeiter der heise & dumrath medien gmbh & co. kg Firmengruppe sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mehrfacheinsendungen und automatisierte Teilnahmen werden gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Quelle: Jens Prall

Ortsinformationen Sunset Mansion Zum Kesselort 40 24149 Kiel