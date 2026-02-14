Wann? 16. Februar bis 14. März 2026 Wo? Audimax der HAW Kiel Eintritt: kostenlos

Was erwartet euch bei der Eröffnung?

Am Montag, 16. Februar 2026, 11.00 Uhr öffnet die Ausstellung im Audimax der HAW Kiel ihre Türen. Zur Eröffnung spricht Familienministerin Aminata Touré gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von PÄDIKO e.V. und der Hochschule. Die Veranstaltung verbindet Politik, Praxis und Wissenschaft an einem Ort. Hochkarätige Gäste wie Monika Clausing und Prof. Dr. Björn Christensen geben Einblicke in die Bedeutung moderner Pädagogik.

Wie funktioniert Reggio-Pädagogik?

Die Reggio-Pädagogik versteht den Raum als dritten Erzieher. Kinder entwickeln in speziell gestalteten Lernumgebungen eigene Ideen und setzen sie kreativ um. Die Ausstellung zeigt, wie dieser Ansatz Selbstwahrnehmung und Entdeckergeist fördert. Ihr seht dokumentierte Projekte, die verdeutlichen, wie Kinder ihre Umwelt aktiv mitgestalten.

Wann und wo könnt ihr die Ausstellung besuchen?

Die Ausstellung läuft vom Mittwoch, 18. Februar bis Samstag, 14. März 2026 in der HAW Kiel am Sokratesplatz 2. Ihr könnt sie mittwochs von 10.00 bis 18.00 Uhr sowie donnerstags bis samstags von 10.00 bis 15.00 Uhr besuchen. Die Räume im 6. und 7. Stock bieten ausreichend Platz, um die Exponate in Ruhe zu erkunden. Der Eintritt ermöglicht euch einen tiefen Einblick in innovative Lernkonzepte.

Warum ist diese Ausstellung besonders?

Die Veranstaltung markiert das 40-jährige Bestehen von PÄDIKO e.V. – eine Organisation, die sich von einer kleinen Initiative zur landesweit aktiven Institution entwickelt hat. PÄDIKO setzt wichtige Impulse für Kinderbetreuung und Weiterbildung in Schleswig-Holstein. Die Kooperation mit der HAW Kiel unterstreicht die Bedeutung wissenschaftlich fundierter Kindheitspädagogik. Hier werden Fachkräfte praxisnah auf ihre Arbeit in Kitas vorbereitet.

Wie profitiert die Region davon?

Die Ausstellung bringt internationale Standards nach Norddeutschland und stärkt den Austausch zwischen Theorie und Praxis. Pädagogische Fachkräfte erhalten neue Impulse für ihre tägliche Arbeit. Die HAW Kiel positioniert sich als Kompetenzzentrum für Kindheitspädagogik. Durch die Zusammenarbeit mit Reggio Children aus Italien entstehen wertvolle Netzwerke. Schleswig-Holstein profitiert langfristig von innovativen Bildungsansätzen.

Wo findet ihr weitere Informationen?

Alle Details zur Veranstaltung findet ihr im offiziellen Flyer der HAW Kiel.

