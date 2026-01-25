Wann? Vernissage am 18. Februar 2026, 17.00 Uhr, Ausstellung bis August 2026, Mo-Do 8.00 bis 15, Fr 8.00 bis 13.00 Uhr Wo? Oberlandesgericht Schleswig Eintritt: frei Anmeldung: Anmeldung zur Vernissage telefonisch unter 04621/861299

Was macht die Ausstellung einzigartig?

Die Ausstellung vereint über 50 Werke zweier Künstler, die einen modernen nordischen Impressionismus verkörpern. Ihr Stil lebt von abstrahierten Landschaften, zurückhaltenden Farben und einer atmosphärischen Gesamtwirkung, die bewusst Details ausspart. So entstehen Bilder, die den Betrachter in eine stille, fast erwartungsvolle Welt entführen.

Wie spiegelt sich nordische Natur in den Werken?

Uta Masch lässt die Natur durch schnellen, manchmal ungeduldigen Strich lebendig werden. Ihre Farbpalette ist geprägt von erdigen Grautönen, die die nordische Landschaft authentisch widerspiegeln. Die Atmosphäre übernimmt die Führung, während Details zugunsten eines ganzheitlichen Eindrucks zurücktreten. Ihr Ziel: Begeisterung für die eigene Umgebung wecken.

Warum sind die Motive so besonders?

Beide Künstler wählen ruhige Szenen und verzichten auf laute Farben oder turbulente Szenerien. Stattdessen dominieren in Karschewskis Ölgemälden das Meer, Wind, Möwen, Schiffe und sogar Eisbären. Das Ergebnis sind Bilder von hohem ästhetischem Reiz, die ein positives, fast greifbares Lebensgefühl transportieren.

Wie entstehen die Werke?

Uta Masch malt auf der Carlshöhe in Eckernförde, inspiriert vom direkten Kontakt mit der Natur. "Im Draußen atme ich die Natur ein – im Atelier male ich sie aus", beschreibt sie ihren Schaffensprozess. Heino Karschewski setzt auf norddeutsche Gelassenheit und versucht, allem Negativen etwas Positives entgegenzustellen – das zeigt sich in der warmen Ausstrahlung seiner Gemälde.

Was verbindet die beiden Künstler?

Gemeinsam ist ihnen die Wahl des strukturierten Mediums Ölmalerei und eine lange Reihe von Ausstellungen im In- und Ausland. Beide teilen die Liebe zur Natur, das Bedürfnis nach Ruhe und die Fähigkeit, Stille in eindrucksvolle Bilder zu verwandeln. Ein erwartungsfrohes Schweigen liegt stets über ihren Werken und lädt euch zum Verweilen ein.

Wie profitiert ihr als Besucher?

Ihr taucht ein in eine Welt, die von nordischer Besonnenheit und künstlerischer Tiefe geprägt ist. Die Ausstellung inspiriert euch, die Schönheit der eigenen Umgebung neu wahrzunehmen und mit frischem Blick zu genießen. Die Kunstwerke eröffnen euch einen Zugang zu einer positiven, stillen Lebenskultur.

Habt ihr Lust auf mehr nordische Kunst? Dann entdeckt weitere spannende Ausstellungen und Tipps im www.kiel-magazin.de!