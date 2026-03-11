SILENT DISCO im Kunstraum B

Während ihr individuell in der virtuellen Welt isoliert seid, werden eure Körperbewegungen für Außenstehende sichtbar. Zuschauer verwandeln sich so zu Akteuren einer Performance, die sie nicht bewusst gestalten. Die Grenze zwischen Beobachtung und Teilnahme löst sich auf, ein kollektiver Rausch entsteht, der beide Ebenen miteinander verwebt.

Die Medienkunst-Arbeit von Fabio Thieme und Johannes Schmülling lädt euch zu einem außergewöhnlichen Experiment ein. Ihr betretet mit VR-Headsets drei kontrastreiche digitale Räume: einen surrealen Abstieg in eine Höllendisko, einen voyeuristischen Blick hinter die Kulissen eines Stripclubs und einen folkloristischen Totentanz. Das Besondere: Mehrere Besucher erleben die Performance gleichzeitig an verschiedenen im Raum verteilten Plattformen, während eure physischen Bewegungen im realen Raum eine unbewusste Choreografie bilden.

Die technische Umsetzung übertrifft gängige VR-Erfahrungen bei weitem. Mit 8K-Auflösung bei 50 fps und der Verwendung von 3rd Order Ambisonics erschaffen die Künstler eine audiovisuelle Präzision, die euch vollständig eintauchen lässt. Das Spatial Audio erzeugt einen dreidimensionalen Klangraum, der die Immersion perfektioniert. Kuratiert wurde das Projekt von Eugenia Bakurin und Dennis Reinmüller.

Am letzten Ausstellungstag um 18.00 Uhr geben Thieme und Schmülling ihr Wissen weiter. Die 2,5-stündige Masterclass richtet sich an Filmschaffende, Studierende und Medienkünstler aus Schleswig-Holstein. Ihr erfahrt praxisnah, wie High-End-VR-Inhalte entstehen, von der narrativen Entwicklung über die technische Pipeline bis zur Budgetierung. Eine Anmeldung unter anmeldung@filmfest-sh.de ist erforderlich.

Die Installation entsteht in Kooperation zwischen dem Kunstraum B, dem Filmfest Schleswig-Holstein und Filmkultur Schleswig-Holstein e.V. Unterstützt wird das Projekt von der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein. Die Sektion BLICKFANG präsentiert damit ein Medienkunst-Highlight, das die Möglichkeiten immersiver Technologien neu auslotet und künstlerisch reflektiert.

