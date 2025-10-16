Was macht den Kunstraum B in Kiel besonders?

Der Kunstraum B schafft mit niederschwelligen Ausstellungen einen lebendigen Ort für zeitgenössische Kunst in Kiel. Hier erlebt ihr Kunst in allen Ausdrucksformen und werdet Teil eines kreativen Netzwerks, das den Kiez und die Stadt nachhaltig prägt.

Ihr profitiert als Mitglieder von vielfältigen Möglichkeiten, euch aktiv einzubringen. Der Kunstverein lebt von Leidenschaft und Engagement seiner Mitglieder, die das Ausstellungsprogramm unterstützen und neue Projekte in Kiel fördern.

Das aktuelle Team und die Ziele

Seit November 2023 leitet ein motiviertes Team um Anna Elisabeth Widdecke und Luise Sorge den Verein. Unterstützt von ehrenamtlichen Kräften entwickelt das Team ein abwechslungsreiches Jahresprogramm, das auf gesellschaftliche Teilhabe und kulturelle Vielfalt setzt.

Im nunmehr 13. Jahr musste der Kunstraum B aus den bisherigen Räumlichkeiten in der Wilhelminenstraße ausziehen und war dringend auf der Suche nach einem neuen Zuhause für Ausstellungen und Austausch. Dieser Umbruch hat den Verein noch enger zusammengebracht und die Mitglieder motiviert, kreative Lösungen zu finden und nachhaltige Perspektiven für die Zukunft zu schaffen.

Kunst erleben – Niederschwellige Angebote für alle

Im Kunstraum B begegnet euch Kunst auf Augenhöhe. Durch offene Vermittlungsangebote, Workshops und Lesungen könnt ihr euch direkt einbringen und neue Perspektiven entdecken. Das Programm richtet sich an Menschen jeden Alters und jeder Herkunft. Die Zusammenarbeit mit Schulen und Kultureinrichtungen fördert den aktiven Austausch und macht Kunst für alle zugänglich.

Der Kunstraum B blickt auf eine bewegte Geschichte mit vielen Standorten und innovativen Formaten zurück. Von der Produzentengalerie über Fensterausstellungen bis hin zu preisgekrönten Projekten: Die Entwicklung spiegelt die Offenheit und Dynamik des Vereins wider.

Wichtige Stationen wie Umzüge, Erweiterungen der Galerieräume und die Einführung von Wochenprogrammen zeigen, wie flexibel und engagiert der Verein ist. Allein von 2020 bis 2023 fanden 43 Ausstellungen statt, selbst während der Corona-Zeit.

Ab November 2025 findet ihr den Kunstraum B in den neuen Räumen der ALTEN MU am Lorentzendamm 6–8. Seid dabei, wenn der Verein mit frischen Ideen und neuem Standort die Kieler Kunstszene weiter bereichert.

Ihr sucht noch mehr Inspiration rund um Kunst und Kultur in Kiel? Auf kiel-magazin.de findet ihr viele weitere Tipps und Empfehlungen!