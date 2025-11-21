Was ist der Arthur-Petersen-Preis?

Der Arthur-Petersen-Preis ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen der Muthesius Kunsthochschule und wird jährlich für herausragende Masterarbeiten vergeben. Vier Preisträgerinnen und Preisträger erhalten jeweils 2.500 Euro und die Möglichkeit, ihre Projekte öffentlich zu präsentieren. Das Ziel: Nachwuchstalente fördern und ihre kreativen Ideen sichtbar machen.

Eine Fachjury aus der Hochschule sichtet die besten Abschlussarbeiten aus jedem Studiengang. Pro Fachbereich wird eine herausragende Masterarbeit geehrt. Die Auszeichnung ist nicht nur mit Preisgeld verbunden, sondern auch mit einer Ausstellung im spce | Muthesius – dem Ausstellungsraum der Hochschule in der Kieler Innenstadt. So bekommen die Projekte die Bühne, die sie verdienen.

Wer sind die diesjährigen Gewinner?

2025 gehen die Preise an Lisa Karnauke (Freie Kunst), Irina Janson (Kommunikationsdesign), Arvid Riemeyer (Industriedesign) und Patrick Wüst (Raumstrategien). Ihre Arbeiten decken ein breites Spektrum an Themen ab, von Kindheitserinnerungen bis zu innovativen Mobilitätslösungen und der Reflexion digitaler Speicherprozesse.

Lisa Karnaukes Installation "the sky is the limit" verbindet Videokunst und Skulptur. Neben einer Betonschaukel läuft ein Video, das ein Kinderspiel zeigt. Die Unbekümmertheit des Spiels steht im Kontrast zur Schwere des Materials, ein spannendes Spiel zwischen Leichtigkeit und Ernst. Karnauke überzeugt mit medienübergreifender Kreativität.

Wie berührt das Projekt von Irina Janson?

Irina Janson erzählt mit ihrem autobiografischen Fotobuch "wie schön sind abende in gornyatski" von Abschied, Fremdheit und Erinnerung. Sie nutzt Fotos aus ihrer kasachischen Heimat und konfrontiert sie mit Bildern aus verschiedenen Lebensphasen. Das Ergebnis: poetische Reflexion über Identität und Verlust – sensibel gestaltet und gestalterisch stark.