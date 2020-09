Der Bestand der Stadtbilderei umfasst Werke von über 300 Künstler, von denen der Großteil aus Kiel kommt. Seit ihrer Gründung erweitert die Stadtbilderei ihren Bestand kontinuierlich um Arbeiten vornehmlich junger lokaler und regionaler Künstler.

1980 hat die Stadtbilderei ihren Leihverkehr aufgenommen. Zum Anlass des 40-jährigen Bestehens schenkt der Förderverein der Stadtgalerie Kiel e.V. der Stadtbilderei 24 aktuelle Werke von Kieler Künstlern. Die Arbeiten wurden von künstlergeführten Galerien und Kunsträumen in Kiel auf Anfrage vorgeschlagen und durch den Förderverein angekauft. Diese Bilder sowie über 100 weitere Originalkunstwerke aus dem Bestand der Stadtbilderei werden unter dem Titel "Bilder leihen wie Bücher – 40 Jahre Stadtbilderei" vom 6. bis zum 19. September 2020 im Foyer der Stadtgalerie Kiel, Andreas-Gayk-Straße 31, präsentiert.

Kiels Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Renate Treutel ist vom Konzept der Stadtbilderei überzeugt: "Vor 40 Jahren die Kieler Stadtbilderei zu gründen war eine geniale Idee, die bis heute richtig gut ankommt. Es ist in Kiel keine Frage des Geldbeutels, sich hochwertige Kunst in die eigenen vier Wände zu holen. Zugleich wird die Kunstszene durch den Ankauf der Leihgaben nachhaltig gefördert. Über das Geburtstagsgeschenk des Fördervereins freue ich mich sehr. So bleibt die Stadtbilderei attraktiv und hat für jeden Geschmack etwas zu bieten."

Bereits 1979 wurde die Stadtbilderei gegründet und bezog Räume im Gebäude der Kieler Spar- und Leihkasse, dann in der Waisenhofstraße, bevor sie ihren Standort 1989 im neugegründeten Kulturviertel im Sophienhof fand. 2000 erfolgte gemeinsam mit der Stadtgalerie Kiel der Umzug an die heutige Adresse in der Andreas-Gayk-Straße. Der Leihbetrieb startete 1980 mit genau 373 Kunstwerken. Im Bestand befinden sich größtenteils gestiftete oder als Leihgaben zur Verfügung gestellte Bilder von Künstlern aus Kiel und ganz Schleswig-Holstein, aber auch überregionale Werke, unter anderem aus der Sammlung der Stadtgalerie Kiel. Sie können dienstags, mittwochs und freitags von 10.00 bis 17.00 Uhr und donnerstags von 10.00 bis 19.00 Uhr entliehen werden. Es sind viele Stilrichtungen und Techniken vertreten – Landschaften, Stillleben oder Portraits ebenso wie abstrakte Bilder, Lithografien, Siebdrucke, Radierungen, Pastellzeichnungen, Aquarelle, Collagen und Fotografien. Allesamt gerahmt und in einer Vielfalt von Formaten.

Der Gründungsgedanke aller Artotheken, allen Menschen den Zugang zu Originalen zu ermöglichen, stammt aus dem 19. Jahrhundert und spielt auch heute noch eine wichtige Rolle. Die Stadtbilderei in der Stadtgalerie Kiel ermöglicht es den Kielern, die Auseinandersetzung mit Kunst unmittelbar in den Alltag zu integrieren. Diese Art von Kunstvermittlung ist oft persönlicher und intensiver als in einem Museum und erreicht nicht nur Entleiher, sondern zusätzlich die Familie, Freunde oder Besucher. Entleiher haben die Möglichkeit, aus der Vielfalt an Bildern ihre Favoriten auszusuchen, diese mit nach Hause zu nehmen und in vertrauter Umgebung und in unterschiedlichen Kontexten auf sich wirken zu lassen. Das Angebot umfasst unter anderem Werke von Künstlern wie Ulrich Behl, Gottfried Brockmann, Harald Duwe, Anja Klafki, Barbara Kirsch, Katharina Kierzek, Benjamin Mastaglio, Peter Nagel, Hanne Nagel-Axelsen, Eberhard Oertel, Arne Rautenberg, Ekkehard Thieme und Joachim Thode ebenso wie vereinzelte Bilder von Tony Cragg, Sigmar Polke, Dieter Roth oder Günther Uecker.

Die Entleihung in einer Artothek ist so einfach wie in einer Bücherei – der Erwerb eines Leihausweises kostet 25 Euro im Jahr, ermöglicht immer wieder neue Bilder auszuleihen und so individuelle Wechselausstellungen für die eigenen vier Wände zu schaffen. Für den Fall, dass Entleiher ein bestimmtes Bild ins Herz schließen, besteht bei vielen Exponaten die Möglichkeit zum käuflichen Erwerb. Zusätzlich zur privaten Ausleihe bietet die Stadtbilderei den sogenannten Bilderringtausch an. Gewerbliche Kunden haben die Möglichkeit, ihre Räumlichkeiten im regelmäßigen Wechsel mit Bildern ausstatten zu lassen. Für die Hängungen in Praxen, Kanzleien, Büroräumen und Wartefluren stehen extra zusammengestellte Bilderserien zur Verfügung. Die Lieferung, Hängung und der rhythmische Tausch sind Service der Stadtbilderei.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel