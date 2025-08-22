"Sense Of Shade": Kunstvolle Schatten-Installation am Alten Markt

Blätterdach aus Segeln

Kevin Müller hat zwei große Segel in fünf und sechs Metern Höhe über den Alten Markt gespannt. Die Segel tragen ein spezielles Blattschnittmuster, das der Künstler mit einer CNC-Maschine fertigen ließ. Die Ausschnitte im Material erzeugen Schattenspiele, die an natürliche Baumkronen erinnern.

Das Kunstwerk spricht mehrere Sinne gleichzeitig an. Besuchende sehen das Spiel von Licht und Schatten. Sie hören das leise Rascheln der Segel im Wind. Am Boden entstehen wechselnde Strukturen, die das Gefühl eines echten Blätterdachs vermitteln.

Antwort auf städtische Herausforderungen

Mit seiner Installation thematisiert Kevin Müller wichtige städtebauliche Probleme. Viele Innenstädte leiden unter Verdichtung und dem Mangel an Grünflächen. Im Sommer entstehen Hitzeinseln, die Stress und Unbehagen verursachen.

"Sense Of Shade" bietet eine ästhetische Lösung für diese Herausforderungen. Das Kunstwerk spendet Schatten dort, wo keine Bäume wachsen können. Der Künstler erklärt: "Das menschliche Gehirn nimmt die Schattenspiele als natürlich wahr, wodurch nachweislich ein erholsamer Effekt eintritt."

Experimenteller Charakter

Die Installation besitzt bewusst einen experimentellen Charakter. Besuchende sollen eigene Erfahrungen mit dieser Simulation der Natur machen. Sie können unter den Segeln verweilen, die Schattenspiele beobachten und zur Ruhe kommen.

Das Kunstwerk lädt zum Innehalten und Durchatmen ein. Es bringt ein Stück Natur mitten in die Innenstadt und wirkt unterbewusst entspannend auf die Betrachter.