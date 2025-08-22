"Sense Of Shade": Kunstvolle Schatten-Installation am Alten Markt
Die Installation "Sense Of Shade" des Kieler Künstlers Kevin Müller verwandelt den Alten Markt in Kiel diesen Sommer in eine schattige Oase. Bis zum 11. September 2025 können Besuchende das innovative Kunstwerk erleben.
Blätterdach aus Segeln
Kevin Müller hat zwei große Segel in fünf und sechs Metern Höhe über den Alten Markt gespannt. Die Segel tragen ein spezielles Blattschnittmuster, das der Künstler mit einer CNC-Maschine fertigen ließ. Die Ausschnitte im Material erzeugen Schattenspiele, die an natürliche Baumkronen erinnern.
Das Kunstwerk spricht mehrere Sinne gleichzeitig an. Besuchende sehen das Spiel von Licht und Schatten. Sie hören das leise Rascheln der Segel im Wind. Am Boden entstehen wechselnde Strukturen, die das Gefühl eines echten Blätterdachs vermitteln.
Antwort auf städtische Herausforderungen
Mit seiner Installation thematisiert Kevin Müller wichtige städtebauliche Probleme. Viele Innenstädte leiden unter Verdichtung und dem Mangel an Grünflächen. Im Sommer entstehen Hitzeinseln, die Stress und Unbehagen verursachen.
"Sense Of Shade" bietet eine ästhetische Lösung für diese Herausforderungen. Das Kunstwerk spendet Schatten dort, wo keine Bäume wachsen können. Der Künstler erklärt: "Das menschliche Gehirn nimmt die Schattenspiele als natürlich wahr, wodurch nachweislich ein erholsamer Effekt eintritt."
Experimenteller Charakter
Die Installation besitzt bewusst einen experimentellen Charakter. Besuchende sollen eigene Erfahrungen mit dieser Simulation der Natur machen. Sie können unter den Segeln verweilen, die Schattenspiele beobachten und zur Ruhe kommen.
Das Kunstwerk lädt zum Innehalten und Durchatmen ein. Es bringt ein Stück Natur mitten in die Innenstadt und wirkt unterbewusst entspannend auf die Betrachter.
Künstler mit Vision
Kevin Müller absolvierte 2023 sein Studium an der Muthesius Kunsthochschule mit dem Bachelor in Industriedesign. Im Jahr 2024 ließ er das Schnittmuster von "Sense Of Shade" als Gebrauchsmuster schützen.
Der Künstler zeigte seine Installationen bereits an verschiedenen Orten. Frühere Werke waren beim Waterkant Festival, in der Alten Mu und an der Muthesius Kunsthochschule zu sehen.
Zukunftspläne
Kevin Müller plant, sein naturinspiriertes Design auch in anderen Städten zu realisieren. Langfristig soll das Konzept auch für den privaten Gebrauch verfügbar werden. Die Installation am Alten Markt dient als Prototyp für weitere Projekte.
Die Landeshauptstadt Kiel unterstützt das Projekt finanziell. Der Kunstbeirat der Stadt empfahl die Installation und bewertete die künstlerische Idee einstimmig positiv. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln für Kunst im öffentlichen Raum. Besuchende können "Sense Of Shade" noch bis zum 11. September 2025 am Alten Markt in Kiel erleben.