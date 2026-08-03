Kieler Museumsnacht 2022 – endlich wieder!

Die Kieler Museumsnacht bietet vier verschiedene Themenrouten , die dir helfen, deine Interessen gezielt zu verfolgen:

Die Veranstaltung legt besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit . Es gibt keine Schranken – jeder kann teilnehmen und die vielfältigen Angebote genießen. Museumsschiffe fahren als Shuttle zwischen den verschiedenen Standorten und sorgen für eine entspannte Fortbewegung zwischen den Einrichtungen.

Die Kieler Museumsnacht ist seit dem Jahr 2000 ein Höhepunkt des Kieler Kultursommers . Diese besondere Veranstaltung ermöglicht es dir, mit einem einzigen Ticket zahlreiche Museen und Kultureinrichtungen zu besuchen. Das Konzept richtet sich sowohl an organisierte Entdecker als auch an strukturierte Planer , die kulturelle Leckerbissen spielerisch oder durchgeplant erkunden möchten.

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Das SEALEVEL ist das jüngste Mitglied der Kieler Museumsfamilie und setzt auf Erlebnis als Schwerpunkt. Die Reise führt vom Strand in die Tiefsee und erfüllt gleichzeitig einen wichtigen Bildungsauftrag. Der Raum bietet wissenschaftlichen Institutionen eine Plattform für ihre Forschung.

Der Meereserlebnisraum SEALEVEL zeigt gemeinsam mit dem Meeresfilmfestival CINEMARE zwei Kurzfilme mit anschließender Diskussion:

"Shape the Future" über die Leidenschaft für den Ozean und Visionen einer nachhaltigen Zukunft

über die Leidenschaft für den Ozean und Visionen einer nachhaltigen Zukunft "Alltag an Bord" mit Einblicken in die maritime Forschung

Stadtmuseum Warleberger Hof – Geschichte zum Anfassen

Das Stadtmuseum im Warleberger Hof ist ein Adelshaus von 1616 und bietet ein besonderes Programm mit schauspielerndem Leben aus der damaligen Zeit. Im Stadtmuseum Warleberger Hof können Kinder während der Museumsnacht kunstvolle Lesezeichen gestalten. Außerdem wird die Geschichte der reichen Adligen Elisabeth erzählt. Das Angebot verbindet historische Einblicke mit einem kreativen Familienprogramm.

Fischhalle – Moderne Technik trifft Geschichte

Der Vorplatz des Schifffahrtsmuseums Fischhalle verwandelt sich in eine leuchtende Unterwasserwelt mit Meerestieren. Ab 22.00 Uhr spielt das "Wagners Salonensemble" Musik zum Reisen und Verweilen.

Auch das Freilichtmuseum Molfsee ist dort zu Gast: Sein "Rollendes Labor" beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen. Familien können unter anderem herausfinden, welches Insekt zu ihnen passt.

HAW Kiel: Technik, Forschung und Sternenhimmel

Die Einrichtungen der HAW Kiel bieten ein umfangreiches Programm:

Im Computermuseum geht es um die Geschichte der Computer.

geht es um die Geschichte der Computer. Die Sonderausstellung "Zahltag" im Bunker-D beleuchtet Geld, Arbeit und Entlohnung im Leben von Frauen.

beleuchtet Geld, Arbeit und Entlohnung im Leben von Frauen. Auf dem Campus der HAW können Besucher und Besucherinnen eine mehr als 100 Jahre alte Dampfmaschine erleben und beim Digital Learning Campus Zukunftstechnologien entdecken.

können Besucher und Besucherinnen eine mehr als 100 Jahre alte Dampfmaschine erleben und beim Digital Learning Campus Zukunftstechnologien entdecken. Der Mediendom lädt zu einer 360-Grad-Reise durchs All ein.

lädt zu einer 360-Grad-Reise durchs All ein. Die Sternwarte ermöglicht bei klarer Sicht Beobachtungen des Sternenhimmels und Ausblicke über die Kieler Hafenkulisse.

ermöglicht bei klarer Sicht Beobachtungen des Sternenhimmels und Ausblicke über die Kieler Hafenkulisse. Im nahegelegenen Kieler Ofenmuseum gibt Hans-Günter Fahrenkrug Einblicke in die Geschichte des Kachelofenbaus in Schleswig-Holstein – dazu gibt es heiße Waffeln.

Kulturbunker D – Kollaboration mit der Muthesius Kunsthochschule

Die Kunsthalle zu Kiel ist wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, beteiligt sich aber mit einem interdisziplinären Mitmachprogramm in Kooperation mit der Seeburg und der Antikensammlung. Der Literaturverein Der Schnipsel e.V. unterstützt Besucher und Besucherinnen dabei, fulminante Liebesbriefe mit Glitzerkonfetti, Stempeln und Siegeln zu gestalten.

Die Virtual-Reality-Ausstellung "Mythos und Moderne" führt in die Welt antiker Rituale. Teile des Programms finden in der Seeburg statt, eine Ausstellung im Flandernbunker.

Dort zeigt die Kunsthalle außerdem eine Pop-up-Ausstellung der ukrainischen Künstlergruppe Open Group. Für die Arbeit ahmten Zeugen und Zeuginnen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Geräusche aus ihren Erinnerungen nach. Das Format "Repeat & Talk" lädt zum Austausch über die Wirkung der Videoinstallation ein.

Weitere Programmhöhepunkte

Im Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei können Besucher und Besucherinnen im Gussworkshop einen Taler herstellen und anschließend gießen. Außerdem lassen sich Tütenlampen gestalten.

Im Aquarium GEOMAR spricht Dr. Mark Lenz über die Miesmuschel als Superorganismus und ihre Bedeutung für Küstenökosysteme.

Die ALTE MU lädt mit einem offenen Tattoo-Studio von Linda Lui, Kunst, Texten und einer kollektiven Collage des Kunstraums B ein. Dabei geht es auch um die Frage, was Kieler und Kielerinnen verbindet.

Im Atelierhaus im Anscharpark können historische Tinten selbst hergestellt und ausprobiert werden. Der Brunswiker Pavillon bietet ebenfalls kreative Mitmachmöglichkeiten. In der Gallery Cubeplus werden Werke der Stipendiat*innen des Landes Schleswig-Holstein 2024/25 in der Ausstellung "Regionale" gezeigt.

Das musiculum bietet einen Ruheraum und einen neuen Klanggarten. In der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung lädt die Aktion "X-Strahlen" dazu ein, den menschlichen Körper auf Röntgenbildern zu erkunden.

Abschluss in der Stadtgalerie

Wer sich in mindestens sechs Einrichtungen einen Stempel abholt, kann am Museumsnacht-Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es unter anderem:

eine Themenführung "Souvenirs Souvenirs" im Schifffahrtsmuseum Fischhalle inklusive Frühstück für zwei Personen im Museumscafé "Der Alte Mann",

eine Taschenlampenführung im Industriemuseum,

ein viele Millionen Jahre altes Fossil aus dem Geologischen und Mineralogischen Museum.

Die Sammelscheine liegen in den teilnehmenden Häusern aus und stehen auf der Website der Museumsnacht zum Download bereit.

Ab 23.00 Uhr sorgt DJ Benno Zucker im Foyer der Stadtgalerie Kiel mit Musik verschiedener Genres für den tanzbaren Abschluss der Museumsnacht.

Einfache Anreise und Tickets

Der Museumsexpress der KVG verbindet die Einrichtungen auf dem Westufer. Zwischen 18.00 und 24.00 Uhr pendeln zwei Schiffe der Kieler Schlepp- und Fährgesellschaft jeweils zur vollen und halben Stunde zwischen der Seegartenbrücke und dem Anleger Dietrichsdorf. Ergänzt wird das Angebot durch die Schwentinefähre F2 zwischen Reventloubrücke und Ostufer.

Ein besonderes maritimes Erlebnis bietet der Traditionssegler "Seestern". Pro Fahrt können allerdings nur zehn Gäste mitfahren.

Im Ticketpreis enthalten ist die Fahrt mit allen Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in Kiel und Umland in der zweiten Klasse – gültig von 17.00 Uhr am 28. August bis 6.00 Uhr am 29. August 2026.

Eintrittsbändchen kosten im Vorverkauf 12,- Euro, ermäßigt 8,- Euro. An der Abendkasse kosten sie 14,- Euro, ermäßigt 10,- Euro. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre ist der Eintritt frei.

Alle Informationen zur Kieler Museumsnacht findet ihr gebündelt hier: museumsnacht-kiel.de.