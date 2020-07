Der Flandernbunker – ein Mahnmal des "Dritten Reichs"

Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.00 bis 15.00 Uhr, So 11.00 bis 17.00 Uhr Führungen: jeweils zum ersten Sonntag des Monats um 11.30 Uhr (außer Januar) Preise: 4,- Euro; ermäßigt 3,- Euro

Kosten für die Führung 2,- Euro; ermäßigt 1,- Euro

Auch noch gute 70. Jahre nach dem 2. Weltkrieg verkünden eingefallene Bunker und Mahnmäler vom Wahnsinn des Nationalsozialismus. Einer dieser halb zerstörten Bunker ist der Flandernbunker in Kiel. Mit seinen 2 m dicken Betonwänden, dem unverzierten, militärisch grauem Äußeren und seinem von Pflanzen bewucherten Innerem ist der "große Betonklotz" bestimmt nicht gerade schön anzusehen, doch das soll er ja auch gar nicht.



Der Verein Mahnmal Kilian e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt den Bunker aus dem 2. Weltkrieg in seiner jetzigen Verfassung zu erhalten, als eine Erinnerungshilfe, welche dazu dient den Schrecken von Krieg und Diktatur, auch in unserern heutigen Zeiten, nicht zu vergessen.



Die Kriegsruine ist Ziel für diverse Ausflüge von Schulklassen, sowie Gedenkstätte und Ort, an dem man den Wahn des 2. Weltkrieges noch richtig zu spüren vermag.



Regelmäßige Führungen zur deutschen und Kieler Kriegsgeschichte mit Zeitzeugen finden jeden ersten Sonntag im Monat (außer im Januar) jeweils um 11.30 Uhr statt. Eine Anmeldung zu diesen Führungen ist nicht erforderlich. Größere Gruppen werden jedoch gebeten, sich vorher anzumelden. Des Weiteren sind nach Absprache individuelle Sondertermine für Gruppen möglich. Im Anschluss an die monatlichen Führungen kann die Ausstellung "Bunker, Bomben, Menschen" besucht werden, in der historische Fotos aus dem im Zweiten Weltkrieg stark zerstörten Kiel und Zeitzeugenberichte zu sehen sind.