7X HINGESCHAUT – Kunst aus Kiel erleben

Am 6. Februar 2026 öffnet der Kunstsalon Kleiter & Schildt seine Türen für eine besondere Ausstellung. Sieben Künstlerinnen und Künstler der Freien Kunstschule Kiel präsentieren ihre Malereien unter dem Titel "7X HINGESCHAUT". Die Vernissage startet um 18.00 Uhr mit Sektempfang in der Kirchhofallee 81.

Viele unterschiedliche Pinsel sind in unterschiedlichen Dosen und Behältnissen
Pinsel in unterschiedlichen Varianten, © unsplash.com / Khara Woods
Wann? Sonntag: 8. und 15. Februar 2026, von 15.00 bis 17.00 Uhr, Vernissage: Freitag, 6. Februar 2026, ab 18.00 Uhr
Wo? Kunstsalon Kleiter & Schildt
Eintritt: frei

Was erwartet euch bei der Ausstellung?

Die Ausstellung zeigt Malereien von sieben Teilnehmenden des Dienstagskurses der Freien Kunstschule Kiel. Unter der Leitung von Birthe Kleiter haben die Künstler ihre persönlichen Perspektiven auf Leinwand gebannt. Die Schau bietet einen spannenden Einblick in die kreative Arbeit der Kunstschule. Folgende Künstlerinnen & Künstler stellen dieses Mal aus:

  • Bärbel Hoffmann
  • Henning Budros
  • Almut Eversen
  • Thera Ballies
  • Edith Ahrens
  • Iris Dietzel
  • Uta Nitz

Wann und wo findet die Vernissage statt?

Die Eröffnung steigt am Freitag, den 6. Februar 2026 um 18.00 Uhr. Der Kunstsalon Kleiter & Schildt in der Kirchhofallee 81 bildet den stimmungsvollen Rahmen. Ein Sektempfang begleitet die Vernissage und lädt zum entspannten Austausch ein.

Warum lohnt sich ein Besuch?

Die Ausstellung vereint sieben unterschiedliche künstlerische Handschriften unter einem Dach. Ihr erlebt Malerei in ihrer ganzen Vielfalt und könnt die Künstler persönlich kennenlernen. Die gemütliche Atmosphäre des Kunstsalons macht den Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

Quelle:  FREIE KUNSTSCHULE KIEL

Ortsinformationen

Kunstsalon Kleiter & Schildt
Kirchhofallee 81
24114 Kiel
Instagram
 
 

