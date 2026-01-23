Wann? Sonntag: 8. und 15. Februar 2026, von 15.00 bis 17.00 Uhr, Vernissage: Freitag, 6. Februar 2026, ab 18.00 Uhr Wo? Kunstsalon Kleiter & Schildt Eintritt: frei

Was erwartet euch bei der Ausstellung?

Die Ausstellung zeigt Malereien von sieben Teilnehmenden des Dienstagskurses der Freien Kunstschule Kiel. Unter der Leitung von Birthe Kleiter haben die Künstler ihre persönlichen Perspektiven auf Leinwand gebannt. Die Schau bietet einen spannenden Einblick in die kreative Arbeit der Kunstschule. Folgende Künstlerinnen & Künstler stellen dieses Mal aus:

Bärbel Hoffmann

Henning Budros

Almut Eversen

Thera Ballies

Edith Ahrens

Iris Dietzel

Uta Nitz

Wann und wo findet die Vernissage statt?

Die Eröffnung steigt am Freitag, den 6. Februar 2026 um 18.00 Uhr. Der Kunstsalon Kleiter & Schildt in der Kirchhofallee 81 bildet den stimmungsvollen Rahmen. Ein Sektempfang begleitet die Vernissage und lädt zum entspannten Austausch ein.

Warum lohnt sich ein Besuch?

Die Ausstellung vereint sieben unterschiedliche künstlerische Handschriften unter einem Dach. Ihr erlebt Malerei in ihrer ganzen Vielfalt und könnt die Künstler persönlich kennenlernen. Die gemütliche Atmosphäre des Kunstsalons macht den Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

Mehr Kulturhighlights und Austellungstipps findet ihr bei uns auf kiel-magazin.de – wir halten euch auf dem Laufenden.