Wann? 15. bis 30. Januar 2026, Mo-Fr 10.00 bis 14.00 Uhr, Mi 10.00 bis 20.00 Uhr Wo? Bunker-D Eintritt: frei

Was ist das Projekt "Hope & Despair“?

Das Projekt "Hope & Despair“ vereint sieben Museen und Erinnerungsorte aus Norddeutschland und Süddänemark. Ziel ist es, die gemeinsame Geschichte der Großregion sichtbar zu machen. Die Initiatoren möchten euch inspirieren, den Verbindungslinien zwischen den Stätten zu folgen und Geschichte neu zu entdecken.

Im Bunker-D der HAW Kiel erwarten euch mobile Pavillons mit Informationstafeln, Sound- und Lichtinstallationen, eine Soundcollage und Podcasts. Die multimedialen Erzählkonzepte stellen die Erinnerungskultur über Grenzen hinweg lebendig und erfahrbar dar. Ihr könnt die Ausstellung vom 15. bis 30. Januar 2026 besuchen.

Warum ist die Ausstellung besonders?

Die Partner präsentieren innovative Storytelling-Formate. Die "Living Images“ basieren auf historischen Quellen und persönlichen Aussagen, etwa der dänischen Kollaborateurin Jenny Holm und des Anwalts Walther Lynaes. Diese neuen Ansätze machen die Auseinandersetzung mit Geschichte greifbar und berühren euch emotional.

Das erwartet euch konkret:

Mobile Pavillons mit interaktiven Elementen

Soundcollagen und Podcasts zum Eintauchen

Mehrsprachige "Living Images" auf Basis echter Geschichten

Informationstafeln mit Hintergrundwissen

