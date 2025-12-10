Hotel Birke wird ab Januar neuer Caterer im Konzerthaus am Schloss
Das frisch sanierte Konzerthaus am Kieler Schloss startet 2026 mit dem Hotel Birke als neuem Caterer. Gäste können sich auf norddeutsche Spezialitäten, regionale Qualität und professionellen Service bei allen Veranstaltungen freuen.
Das Hotel Birke verfügt über langjährige Erfahrung in der Gastronomie und ist für seinen hohen Qualitätsanspruch bekannt. Doris Grondke, Dezernentin für Stadtentwicklung und Bauen, betont: "Wir sind sehr glücklich, mit dem Hotel Birke einen erfahrenen Caterer gewonnen zu haben, der die Qualität und den Stil des Konzerthauses perfekt ergänzt."
Wie gestaltet sich das kulinarische Angebot?
Bei Konzerten und Lesungen wird eine feine Auswahl an Speisen und Getränken geboten, die auf regionale und nachhaltige Zutaten setzt. "Unser Ziel ist es, die künstlerische Professionalität des Hauses auch in unserem Angebot widerzuspiegeln – regional, nachhaltig und mit echter Leidenschaft", so Jasmine Birke, Rainer Birke und Florian Buchebner, die die Geschäftsführung des Hotel Birke bilden.
Mit dem Hotel Birke gewinnt das Konzerthaus eine kulinarische Aufwertung und stärkt sein kulturelles Profil. Doris Grondke hebt hervor: "Das Engagement von Hotel Birke wird maßgeblich dazu beitragen, dass das Konzerthaus nicht nur architektonisch, sondern auch kulinarisch ein echtes Highlight für Kiel wird."
Welche Möglichkeiten eröffnet die Partnerschaft für Veranstaltungen?
Das Konzerthaus kann von Firmen, öffentlichen Einrichtungen und anderen externen Interessenten gemietet werden. Das Catering-Team des Hotel Birke übernimmt die kulinarische Gestaltung und setzt individuelle Wünsche professionell um, für verschiedenste Anlässe und Veranstaltungen.
Die Geschäftsführung erklärt: "Die Eröffnung des Konzerthauses am Kieler Schloss ist für uns als Pächter der Konzerthausgastronomie ein bedeutender Meilenstein." Ihr Anspruch: norddeutsche Gastfreundschaft, Leidenschaft und Regionalität sollen die besondere Atmosphäre des Hauses auch gastronomisch prägen.
Welche Bedeutung hat die Kooperation für Kiel?
Durch die Partnerschaft wird das Konzerthaus am Schloss zum kulinarischen und kulturellen Highlight der Stadt. Das stärkt die lokale Kulturlandschaft und macht den Konzertsaal zu einem attraktiven Treffpunkt für Musik und Genuss.
