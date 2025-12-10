Das Hotel Birke verfügt über langjährige Erfahrung in der Gastronomie und ist für seinen hohen Qualitätsanspruch bekannt. Doris Grondke, Dezernentin für Stadtentwicklung und Bauen, betont: "Wir sind sehr glücklich, mit dem Hotel Birke einen erfahrenen Caterer gewonnen zu haben, der die Qualität und den Stil des Konzerthauses perfekt ergänzt."

Wie gestaltet sich das kulinarische Angebot?

Bei Konzerten und Lesungen wird eine feine Auswahl an Speisen und Getränken geboten, die auf regionale und nachhaltige Zutaten setzt. "Unser Ziel ist es, die künstlerische Professionalität des Hauses auch in unserem Angebot widerzuspiegeln – regional, nachhaltig und mit echter Leidenschaft", so Jasmine Birke, Rainer Birke und Florian Buchebner, die die Geschäftsführung des Hotel Birke bilden.

Mit dem Hotel Birke gewinnt das Konzerthaus eine kulinarische Aufwertung und stärkt sein kulturelles Profil. Doris Grondke hebt hervor: "Das Engagement von Hotel Birke wird maßgeblich dazu beitragen, dass das Konzerthaus nicht nur architektonisch, sondern auch kulinarisch ein echtes Highlight für Kiel wird."

Welche Möglichkeiten eröffnet die Partnerschaft für Veranstaltungen?