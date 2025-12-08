Wer ist Dr. Samet Yilmaz?

Dr. Samet Yilmaz stammt aus Kiel und ist dort aufgewachsen. Nach einer Ausbildung zum Chemielaboranten entschied er sich für den zweiten Bildungsweg und studierte Politikwissenschaft, in der er auch promovierte. Beruflich ist er im Innenministerium Schleswig-Holsteins tätig und seit 2023 Co-Fraktionsvorsitzender der Kieler Grünen. Er lebt mit seiner Familie im Stadtteil Russee.

Wie verlief die Wahl zum Oberbürgermeister?

Bei der Stichwahl erhielt Dr. Samet Yilmaz 54,1 Prozent der Stimmen, Gerrit Derkowski, unterstützt von CDU und FDP, kam auf 45,9 Prozent. Insgesamt waren 189.800 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, davon machten 43,5 Prozent von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Die Zahl der gültigen Stimmen lag bei 99,3 Prozent, was für die Wahl ein überdurchschnittliches Ergebnis ist.



Mit der Wahl von Dr. Yilmaz stellt Kiel erstmals einen Oberbürgermeister aus den Reihen der Grünen. Das Ergebnis spiegelt eine Veränderung in der politischen Landschaft der Stadt wider. Die Wahlbeteiligung war für eine Stichwahl vergleichsweise hoch und zeigt ein gesteigertes Interesse an den städtischen Entwicklungen.

Dr. Yilmaz möchte bezahlbaren Wohnraum schaffen, die nachhaltige Mobilität fördern und den Klimaschutz ausbauen. Auch eine modernere Verwaltung und eine aktive Stadtgesellschaft stehen auf seiner Agenda. Diese Themen sollen Kiel in den kommenden Jahren prägen und die Stadtentwicklung beeinflussen.

Wie könnte sich Kiel unter seiner Wahl verändern?

Im Fokus stehen ökologische und soziale Aspekte sowie eine transparente Verwaltung. Ziel ist es, die Lebensbedingungen in Kiel weiterzuentwickeln und verschiedene Interessen miteinander zu verbinden. Die Stadtgesellschaft soll stärker in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, um eine ausgewogene Entwicklung zu ermöglichen.

Mit dem Amtsantritt von Dr. Yilmaz Ende April 2026 können sich die Kielerinnen und Kieler auf neue Impulse in der Stadtpolitik einstellen. Die geplanten Maßnahmen betreffen Bereiche wie Wohnen, Mobilität und Klima, die viele Menschen direkt betreffen. Welche konkreten Veränderungen umgesetzt werden, bleibt mit Spannung abzuwarten.

