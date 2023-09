Kieler Umschlag – Das traditionsreiche Volksfest in Norddeutschland

Wann? 2. bis 5. März 2023 Wo? Kieler Innenstadt

Einblick in die Geschichte

Der Name "Umschlag", der sich vom mittelniederdeutschen 'ummeslag' ableitet, bezeichnet den Wechsel von Güter- oder Geldbesitz, wie er zum Beispiel auf einem Mittelaltermarkt stattfindet. Insbesondere steht der Umschlag für einen im späten Mittelalter jährlich stattfindenden Zahlungstermin.

Lange lag dieser auf dem Dreikönigstag am 6. Januar. An diesem Tag und in der Woche danach wurden europaweit Geldgeschäfte vereinbart sowie Zahlungen geleistet und in Urkunden festgehalten.

Auch der Kieler Umschlag geht in langer Tradition bis in das 15. Jahrhundert zurück. Der Mittelaltermarkt war lange Zeit eine der wichtigsten Veranstaltungen des Landes. Kaufleute und adlige Grundbesitzer kamen aus Hamburg und Lübeck, um in der bedeutenden Stadt Kiel Geschäfte abzuschließen. Auch lockten zahlreiche Vergnügungsangebote – darunter Gaukler, Seiltänzer und Komödianten – das Volk in die Kieler Innenstadt.

1911 wurde der Kieler Umschlag eingestellt; seit 1975 wird er als mittelalterliches Volksfest in der Holstenstraße, auf dem Holstenplatz, dem Asmus-Bremer-Platz und auf dem Alten Markt gefeiert. Als Symbolfiguren des Kieler Umschlags gelten vor allem Asmus Bremer, der 1702 sein Amt als Bürgermeister von Kiel antrat, und seine Frau Dorothea Catharina Clausen.

Ein Wochenende voller Festlichkeiten