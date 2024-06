Fashion-Event "Kiel kann Catwalk" auf dem Asmus-Bremer-Platz

Wann: Samstag, 6. Juli 2024, von 13.00 bis 19.00 Uhr Wo: Asmus-Bremer-Platz Kiel

Von 13.00 bis 19.00 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Neben den Fashionshows gibt es Musik und Tanz. Den Auftakt macht um 13.00 Uhr der "Liederlukas" mit Kinder-Mitmachmusik. Um 14.00 Uhr startet die erste Modenschau, gefolgt von einer Tanzperformance der Tanzschule Grenke & SportTempel Kiel um 15.15 Uhr. Um 16.00 Uhr beginnt die zweite Fashionshow und den Abschluss bildet eine Live-Band ab 18.00 Uhr.

Auch die anderen Quartiere der Stadt präsentieren sich mit ihren Fashion- und Lifestyleperlen. Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören bekannte Namen wie Meislahn, Wellensteyn, Appelrath-Cüpper, HOLD und Secret Spot. Auch Brautmoden von "Braut trifft Kleid" und Maßschneiderei von Angela Ziemer sind vertreten. Nachhaltigkeit wird großgeschrieben: ProSeco, Der Kiloladen und Designern von FAEX GmbH zeigen ihre Kollektionen.

Eine spannende Auswahl an nachhaltigen Modelabels ist ebenfalls dabei: Marenika, LayDay, MALA Yoga, Salty Heads, MERMADE, Craft by Crabs, ReTent, Humble und Fyksin werden durch den Coworking- und Verkaufsraum Kosmos repräsentiert und zeigen ihre Kreationen. Auch das nordische Modegeschäft Scandic beteiligt sich an dem Event.

Der Co-Veranstalter FAEX hat seit 2019 bereits erfolgreich vergleichbare Events in Städten wie Bremen und Freiburg organisiert. In Freiburg nahmen zuletzt 140 lokale Gewerbetreibende an den dortigen Fashion Days teil. Nun bringt FAEX seine Expertise nach Kiel und verspricht ein unvergessliches Modespektakel.

"Kiel kann Catwalk" ist mehr als eine Modenschau – es ist eine Feier der Vielfalt, Kreativität und Nachhaltigkeit in der Modebranche. Das Event bringt die Kieler Innenstadt zum Strahlen und zeigt, dass Mode nicht nur schön, sondern auch verantwortungsbewusst sein kann. Ein Muss für alle Modefans und Fashionistas!

Quelle: kiel-sailing-city.de