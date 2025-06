HIGH NOON in der Stadtgalerie: Nan Goldin, David Armstrong, Mark Morrisroe, Philip-Lorca diCorcia

Wann: 14. Juni bis 31. August 2025

dienstags, mittwochs und freitags 10.00 bis 17.00 Uhr

donnerstags 10.00 bis 19.00 Uhr

samstags und sonntags 11.00 bis 17.00 Uhr Wo: Stadtgalerie Kiel Eintritt: frei

Die Fotografen und Fotografin und ihre Arbeiten

Nan Goldin, David Armstrong und Mark Morrisroe lernten sich Ende der 1970er Jahre beim Studium an der School of the Museum of Fine Arts in Boston kennen. Als enge Freunde erkundeten sie fotografisch die subkulturelle Bohème in Boston und New York, zu der sie selbst gehörten. Ihre Arbeiten verschmelzen Kamera, persönliche Perspektive und autobiografische Aspekte zu unverwechselbaren visuellen Identitäten.

Gefangen zwischen Instabilität und Fragilität, auf der Suche nach sich selbst, zeigen sie Lust und Schrecken ihrer Peergroup. Tagebuchartig prallen Sequenzen von Zuneigung, Freundschaft, Liebe, Sex und Lebendigkeit mit Einsamkeit, Gewalt, Sucht, Aids, Verfall und Tod aufeinander. Ihre Fotografien revolutionierten die Fotografie und wirken bis heute nach.

Im Gegensatz dazu distanziert sich Philip-Lorca diCorcia bewusst von den dreien. Er inszeniert und fotografiert alltägliche Szenen mit Verwandten, Freunden und Freundinnen, um ideale Archetypen zu konzipieren. Basis seiner konzeptuellen Arbeit ist das Spiel mit dem fotografischen Medium als möglichem Dokument.

Sammler und Förderer F.C. Gundlach

Die Ausstellung präsentiert das wohl umfangreichste zusammenhängende Konvolut, das der Sammler F.C. Gundlach in den 1990ern seiner Sammlung hinzufügte. Fasziniert von Inhalt, Intimität, Expressivität und persönlicher Herangehensweise förderte er besonders Nan Goldin ab Anfang der 1990er Jahre gezielt.

Aktuelle Relevanz der Ausstellung