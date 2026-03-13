Warum fiel das Ergebnis besser aus?

Die positive Entwicklung verdankt die Landeshauptstadt vor allem höheren Finanzzuweisungen vom Land Schleswig-Holstein. Zudem zeigten die verhängten Sparmaßnahmen und die Haushaltssperre Wirkung. Gemeinsame Anstrengungen von Verwaltung und Ratsversammlung trugen dazu bei, das Defizit einzudämmen. Der Ausschuss für Finanzen, Inneres und Gleichstellung befasste sich am 10. März mit dem vorläufigen Jahresabschluss.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sieht Kiel als Beispiel für die bundesweite Krise kommunaler Haushalte. Viele deutsche Städte kämpften 2025 mit ähnlichen Herausforderungen und trotz der schwierigen Lage freut sich Kämpfer, dass wichtige Investitionen nicht auf der Strecke blieben. Projekte wie die Grundschule Gaarden und das Konzerthaus am Schloss konnten abgeschlossen werden.

Was sind die treibenden Kosten?

Die Sozialausgaben stiegen 2025 erneut deutlich an, besonders im Bereich Kinder- und Jugendhilfe. Auch die Personalkosten entwickelten sich weiter nach oben. Dies war bereits das zweite Haushaltsjahr in Folge mit einem hohen Defizite und die Sparmaßnahmen konnten die steigenden Ausgaben nur teilweise kompensieren. Es bleibt zu hoffen, dass durch das Haushaltsdefizit nicht in diesem Jahr wieder eine Haushaltssperre von Nöten wird. Die erneuten Einschnitte im kulturellen Zusammenleben der Stadt wären für nicht wenige Personen und Vereine existenzbedrohend.

Das verbesserte Jahresergebnis zeigt aber auch, dass die konsequente Haushaltsführung ihre Wirkung entfaltet. Dennoch bleibt die finanzielle Lage angespannt und die Stadt muss weiterhin auf steigende Sozial- und Personalkosten reagieren. Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik wird auch künftig entscheidend sein, um handlungsfähig zu bleiben.

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