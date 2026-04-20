Kiel sagt "Jo!" zu Olympia

Was haben die Kieler entschieden?

Beim Bürgerentscheid am 19. April sprachen sich die Kieler für eine Olympiabewerbung aus. Die Stadt soll sich gemeinsam mit einem deutschen Hauptaustragungsort um die Segelwettbewerbe und weitere Sportarten bewerben, im Rennen dafür sind derzeitig München und die Region Rhein-Ruhr, in Hamburg steht der Entscheid über eine mögliche Bewerbung noch aus. Die Abstimmungsbeteiligung lag jedoch nur bei 29,1 Prozent – das Ergebnis zeigt dennoch eine klare Mehrheit für das olympische Projekt.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer zeigt sich begeistert vom Abstimmungsergebnis. "Dieses Ergebnis ist ein starkes Zeichen und gibt uns ganz viel Power", betont er. Kiel.Sailing.City mache dem eigenen Namen alle Ehre. Die Kieler hätten richtig Lust auf Olympia und die damit verbundenen Chancen für ihre Stadt.

Wer unterstützt die Bewerbung?

Das Land, die Kieler Wirtschaft und zahlreiche Partner haben sich in den vergangenen Wochen für die Initiative starkgemacht. Kämpfer dankt allen Beteiligten für ihr Engagement. Die breite Unterstützung zeigt, wie viel Potenzial in einer olympischen Bewerbung steckt. Gemeinsam wollen sie Kiel als idealen Segelstandort positionieren.

Der nächste wichtige Termin ist die außerordentliche Mitgliederversammlung des DOSB am 26. September. Dort werden der Hauptaustragungsort und der Segelstandort für die deutsche Bewerbung gewählt. Bis dahin will Kiel sein Konzept weiter schärfen und den Austausch mit möglichen Austragungsorten intensivieren. Die Kieler sollen dabei transparent informiert werden.

Wann fällt die finale Entscheidung?

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) wird voraussichtlich nicht vor 2028 über die Vergabe der Spiele ab 2036 entscheiden. Bis dahin bleibt also noch Zeit für die Vorbereitung. Das "Jo!" der Kieler gibt den Plänen jedoch schon jetzt einen ordentlichen Schub, so Kämpfer. Die Stadt kann nun mit Rückenwind in die weiteren Verhandlungen gehen.

Alle Details zur Abstimmung und häufige Fragen rund um Olympia findet ihr auf der Seite der Stadt. Die Stadt informiert dort kontinuierlich über den Stand der Bewerbung. Transparenz und Bürgerbeteiligung sollen auch weiterhin zentrale Bestandteile des Prozesses bleiben.

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