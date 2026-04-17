Was zeigt das Projekt "Deck 7"?

Das Kunstprojekt "Deck 7 – Chromatische Visionen auf Beton" präsentiert 13 künstlerische Positionen in Form einer kollektiven Intervention. Unter der Leitung von Philipp Röhe Hansen Schlichting, Lehrbeauftragter im Studiengang Freie Kunst, haben Studierende die grauen Betonwände in farbenfrohe Kunstwerke verwandelt. Wo zuvor Schmierereien und Graffiti das Bild prägten, empfängt euch seit dem 16. April eine einzigartige Ausstellung.

Die Ausstellung ist eine Kooperation zwischen dem Fördeparkhaus und der Muthesius Kunsthochschule. Anders als in traditionellen Galerien könnt ihr die Kunstwerke hier zu jeder Tages- und Nachtzeit besuchen. Zudem ist das ganze Areal barrierefrei zugänglich. Die großformatigen Wandmalereien verwandeln den funktionalen Raum in einen Ort der Begegnung mit zeitgenössischer Kunst.

Warum wurde gerade Deck 7 gewählt?

Deck 7 bot die ideale Fläche für die künstlerische Intervention. Die großen Betonwände ermöglichen monumentale Malereien, die im urbanen Raum besondere Wirkung entfalten. Zugleich wird ein Ort aufgewertet, der bisher vor allem durch Verwitterung und wilde Graffiti geprägt war. Die Studierenden nutzen den Raum für eine kollektive künstlerische Auseinandersetzung mit dem Material Beton.

Philipp Röhe Hansen Schlichting, Lehrbeauftragter im Studiengang Freie Kunst, hat das Projekt mit einer Gruppe von zwölf Studierenden realisiert zwischen März und April 2026. Die Muthesius Kunsthochschule ermöglicht ihren Studierenden damit, außerhalb klassischer Ausstellungsräume zu arbeiten. Jede der 13 künstlerischen Positionen zeigt einen individuellen Zugang zur Gestaltung im öffentlichen Raum. Die Zusammenarbeit mit dem Fördeparkhaus schafft neue Perspektiven für Kunst im städtischen Alltag.

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