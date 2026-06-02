Was macht Jan-Niklas Czekala?

Als ehrenamtlicher Wettfahrtleiter organisiert Czekala Segelregatten unterschiedlichster Größenordnungen. Zusammen mit seinem Team baut er die Regattastrecke auf und passt sie an die aktuellen Windverhältnisse an. Er überwacht den fairen Ablauf der Wettfahrten und wertet die Ergebnisse aus. Sein Engagement ermöglicht Seglern aller Altersklassen die Teilnahme am Sport.

"Der Spaß steht immer im Vordergrund", betont Czekala. Über die Jahre sind durch sein Ehrenamt wertvolle Freundschaften entstanden. Er hat früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen und schätzt die Unterstützung durch Familie und Team. Besonders die Kieler Woche zeigt ihm, wie Engagement Menschen verbindet. In dieser Zeit kommen Segler aus der ganzen Welt zusammen.

Wie profitiert die Allgemeinheit?

Czekalas Einsatz trägt dazu bei, dass Veranstaltungen reibungslos stattfinden können. Er ermöglicht Sportlern die faire Teilnahme an Regatten und sorgt für regelkonforme Abläufe. Sein Engagement ist stellvertretend für viele Kieler, die sich ehrenamtlich einbringen. "Unsere Gesellschaft kann nur durch das Ehrenamt funktionieren", ist er überzeugt.

Czekala hofft, dass sich mehr junge Menschen ehrenamtlich engagieren. Die digitale Plakatkampagne "Kieler Engagement zeigt Gesicht" macht monatlich engagierte Kieler auf den digitalen Medien von Ströer sichtbar. Das vollständige Interview findet ihr auf der Seite der Stadt Kiel. Dort sind auch alle bisherigen Engagementgesichter zu sehen.

Mehr spannende Geschichten aus Kiel entdeckt ihr auf kiel-magazin.de – lasst euch inspirieren.