Was erwartet euch bei den vierten Baltic Sea Darts Open?

Die European Tour macht Station in Schleswig-Holstein und bringt die Weltklasse des Dartsports direkt an die Ostsee. In der MERKUR Ostseehalle, die sonst Heimat des Spitzenhandballs ist, verwandeln sich die Boards in den Mittelpunkt des Geschehens. Das Turnier ist das achte Event der European Tour 2026 und lockt mit einem Preisgeld von insgesamt £230.000. Die Mischung aus internationalen Stars und regionalen Talenten verspricht drei Tage voller Spannung.

Gespielt wird im klassischen K.-o.-System. Die ersten vier Runden werden im Best of 11 Legs gespielt, die Halbfinals im Best of 13 Legs und das Finale im Best of 15 Legs. Alle Legs enden im Double-Out-Modus – nur wer präzise finisht, kommt weiter. Die Top 16 der PDC Order of Merit steigen erst in der zweiten Runde am Samstag in das Turniergesehen ein.

Wann finden die Sessions statt?

Am 29. Mai starten die ersten beiden Sessions um 13:00 Uhr und 19:00 Uhr mit der ersten Runde. Am Samstag, 30. Mai, folgen Nachmittags- und Abendsession mit der zweiten Runde. Der Sonntag, 31. Mai, bringt die Entscheidung: Nachmittags das Achtelfinale, abends Viertelfinale, Halbfinale und das große Finale.

Das Teilnehmerfeld von 48 Spielern vereint Weltstars und Lokalmatadoren. Die Top 16 der PDC Order of Merit, darunter Gian van Veen, James Wade und Stephen Bunting, sind gesetzt. Aus der ProTour Order of Merit kommen Namen wie Wessel Nijman, Jermaine Wattimena und Damon Heta. Durch Absagen von Luke Littler, Michael van Gerwen und anderen rückten Rob Cross, Dimitri Van den Bergh und Richard Veenstra nach. Deutsche Hoffnungen ruhen auf Martin Schindler, Max Hopp und den Host Nation Qualifiern wie Jason Riedtke.

Welche Qualifikationswege für das Turnier gab es?

Die Startplätze verteilen sich auf mehrere Kategorien: Top 16 der PDC Order of Merit, Top 16 der ProTour Order of Merit, zehn Tour Card Holder Qualifier, vier Host Nation Qualifier aus Deutschland, ein Nordic & Baltic Qualifier und ein East Europe Qualifier. Diese Struktur garantiert internationale Klasse und regionale Vielfalt. Nándor Major vertritt Osteuropa, Teemu Harju den Norden.

Die £230.000 Gesamtpreisgeld wurden 2026 deutlich erhöht. Für alle, die es nicht wissen, grundsätzlich ist es im Dartsport üblich, dass Preisgelder in Britischen Pfund ausgezahlt werden. Der Sieger erhält £35.000, der Finalist £15.000. Selbst eine Niederlage in der ersten Runde bringt noch £2.000 ein. Das Preisgeld zählt für die PDC Order of Merit, die ProTour Order of Merit und die European Tour Order of Merit, die zur European Championship qualifiziert. Jeder Pfeil kann also die Karriere voranbringen und wichtiges Preisgeld für die Weltrangliste bedeuten, dessen Platzierung für die Qualifikation von anderen Turnieren wichtig ist.

Alle Sessions werden live übertragen. DAZN zeigt das komplette Turnier in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit deutschem Kommentar. International bietet PDC TV den Livestream im Originalkommentar für Abonnenten. Auf den Social-Media-Kanälen der PDC Europe findet ihr aktuelle Spielstände, Highlights und Hintergrundinfos. Und auch in einigen Kieler Sportsbars wird es eine Übertragung geben. Keine Ausrede, das Spektakel zu verpassen!

Warum ist Kiel der perfekte Ort für Darts?

Die Premiere 2023 bewies: Der Norden lebt Darts! Die Kombination aus hanseatischer Gelassenheit und leidenschaftlicher Fankultur schafft eine einzigartige Atmosphäre. Die MERKUR Ostseehalle bietet die perfekte Kulisse für packende Matches. Die Region an der Förde hat sich als feste Größe im European Tour Kalender etabliert. Nach Dave Chisnall (2023), Rob Cross (2024) und Gerwyn Price (2025) wartet die Hansestadt auf den nächsten Champion.

In der ersten Runde treffen unter anderem Ryan Joyce auf Christian Kist und Krzysztof Ratajski auf Daniel Klose. Die zweite Runde verspricht Kracher wie Dave Chisnall gegen Joe Cullen oder Marcel Hausotter und Stephen Bunting gegen Cameron Menzies oder Rob Cross. Martin Schindler, die aktuelle deutsche Nummer 1, trifft auf den Sieger aus Ryan Joyce gegen Christian Kist. Ab dem Achtelfinale am Sonntag wird jeder Wurf zur Entscheidung.

Und solltet ihr noch nicht genug vom Dartsport bekommen haben, ich etwa 2 Wochen steigen dann auch bereits die Kieler Darts Open, bei denen auch der ein oder andere Profi vor Ort sein wird.

Auf der Suche nach noch mehr Darts-Action? Wir von kiel-magazin.de halten euch über alle Events im Norden auf dem Laufenden.