Gemütliche Sportsbars in und um Kiel

Die Stadt an der Förde hat eine bunte Auswahl an Sportsbars zu bieten, die nicht nur mit Live-Übertragungen von Bundesliga und Champions League punkten, sondern auch mit leckeren Snacks, kühlem Bier und einem tollen Ambiente. Egal, ob du leidenschaftlicher Fan von Sportarten wie Fußball oder Handball bist oder einfach nur die Atmosphäre genießen möchtest – unsere Liste hat für jeden etwas dabei! 1. Sportsbar Kiel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 🅱🅻🅰🅲🅺 & 🆆🅷🅸🆃🅴 🆂🅿🅾🆁🆃🆂🅱🅰🆁 (@blackandwhitesportsbar) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Ob Bierpong, Darts oder spannende Live-Sport-Übertragungen – die Sportsbar Kiel ist ein echtes Paradies für Sportfans. Hier kannst du nicht nur Bundesliga und Champions League verfolgen, sondern auch an tollen Events wie Jackpot Darts teilnehmen oder dich in der offiziellen Fankneipe von Holstein Kiel mit Gleichgesinnten austauschen. Mit einem vielfältigen Programm und einer gemütlichen Atmosphäre ist die Sportsbar Kiel der Place-to-be für Sportbegeisterte! Standort: Gurlittplatz 8

Website: sportsbar-kiel.de 2. The Public Pub & Bar

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Public (@thepublic.pubandbar) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Mitten in der Altstadt von Kiel bietet The Public Pub & Bar nicht nur leckere Burger, Steaks und knackige Salate, sondern auch die perfekte Location für Sport- und Eventübertragungen. Die lockere Atmosphäre und die Terrasse mit Blick auf den alten Bootshafen machen dieses Pub zu einem beliebten Treffpunkt. Ideal, um Spiele in bester Gesellschaft zu schauen und dabei ein frisch gezapftes Bier zu genießen! Standort: Holstenbrücke 26

Website: thepublic-pubandbar.com 3. Pogue Mahone Irish Pub

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pogue Mahone Irish Pub Kiel (@poguemahone_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Ein Stück irische Kneipenkultur mitten in Kiel: Das Pogue Mahone begeistert mit Livemusik, Pub-Quiz und Karaoke. Auf drei Leinwänden kannst du Fußballspiele hautnah miterleben, während du aus einer beeindruckenden Auswahl von mehr als 120 Whiskysorten wählst. Hier treffen sich Jung und Alt in einer herzlichen, weltoffenen Atmosphäre – ein echtes Wohnzimmer für Fans und Freunde von guter Unterhaltung. Standort: Bergstraße 15

Website: poguemahone.de 4. Oxyd Schönberg

Das Oxyd in Schönberg kombiniert die Gemütlichkeit eines Restaurants mit dem Charme eines Treffpunkts für Sport- und Freizeitfans. Hier kannst du nicht nur leckere Speisen und erfrischende Getränke genießen, sondern auch in den Sommermonaten den einladenden Biergarten nutzen. Die entspannte Atmosphäre lädt dazu ein, mit Freunden oder Familie einen tollen Abend zu verbringen. Ob für einen Snack nach dem Sport oder ein richtiges Menü – das Oxyd bietet eine vielfältige Auswahl für jeden Geschmack. Mit einer modernen Einrichtung und einer lockeren Stimmung ist es der ideale Ort für jeden Anlass. Standort: Ostseestraße 5-9, Schönberg

Website: oxyd-schoenberg.de 5. Bar Cultura

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von www.dershaker.de (@barculturakiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Du suchst nicht nur eine Sportsbar, sondern auch erstklassige Cocktails? Dann solltest du Michael Andrade alias "Der Shaker" kennenlernen. Mit seiner mobilen Cocktailbar sorgt er für unvergessliche Events und bietet in der Café-Bar Cultura ein gemütliches Ambiente zum Abschalten. Hier kannst du nicht nur Cocktails genießen, sondern auch Highlights wie die Kieler-Woche-Cocktails probieren und bei Sportübertragungen mitfiebern. Standort: Kirchhofallee 83

Website: dershaker.de 6. Sportdeck 83

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sportdeck 83 - Sportsbar & Restaurant in Kiel (@sportdeck83) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Das frisch renovierte Sportdeck 83 ist die Top-Adresse für Live-Sport in Kiel. Auf zwei großen Leinwänden kannst du Bundesliga, Champions League und Holstein-Kiel-Spiele hautnah erleben. Dazu gibt es leckere Snacks, frisches Bier und eine grandiose Stadionatmosphäre. Mit 180 kostenlosen Parkplätzen und großem Angebot ist das Sportdeck 83 perfekt für jeden Sportabend. Standort: Göteborgring 83

Website: sfc-mettenhof.de 7. Sprottenhafen

Als eine der ältesten Kneipen Kiels ist der Sprottenhafen ein echtes Kultziel. Hier gibt es KöPi vom Fass, Dart und Sportübertragungen in einer geselligen Atmosphäre. Egal, ob Bundesliga, Holstein Kiel oder WM/EM-Spiele – der Sprottenhafen ist immer auf Empfang. Ein Muss für alle, die eine authentische Kneipenerfahrung suchen! Standort: Sophienblatt 67

Website: sprottenhafen.de



8. Black and White Sportsbar

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 🅱🅻🅰🅲🅺 & 🆆🅷🅸🆃🅴 🆂🅿🅾🆁🆃🆂🅱🅰🆁 (@blackandwhitesportsbar) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Mitten im Herzen von Kiel verbindet die Black & White Sportsbar Tradition und modernes Entertainment. Hier erwarten dich internationale Bierspezialitäten, abwechslungsreiche Cocktails und eine Aktionskarte, die keine Wünsche offenlässt. Dank fünf Bildschirmen kannst du Fußball, Handball, UFC und viele andere Sportarten live verfolgen. Für noch mehr Spaß sorgen Dartautomaten, FUN4FOUR-Spieltische und sogar eine PlayStation 5, auf der du dich mit Freunden messen kannst. Kurzum: Die perfekte Mischung aus Kneipenkultur und Unterhaltung! Standort: Ziegelteich 35

Website: sportsbar-kiel.de 9. Sportklause Kronshagen

Nach dem Sport noch ein kühles Getränk und leckere Hausmannskost genießen? Die Sportklause in Kronshagen bietet genau das. Neben einer gemütlichen Atmosphäre gibt es wechselnde Wochenangebote und einen Grillstand im Sommer. Perfekt für Sportler und alle, die sich gerne kulinarisch verwöhnen lassen. Standort: Eichkoppelweg 24a, Kronshagen

Website: tsv-kronshagen.de 10. Espresso & Martini

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kiel Baltic Hurricanes (@kielbaltichurricanes) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Kaffee am Tag, Cocktails am Abend und dazu alle Spiele der Baltic Hurricanes live – das Espresso & Martini ist der perfekte Ort für Football-Fans, die eine entspannte Atmosphäre schätzen. Mit leckeren Getränken und einer angenehmen Mischung aus Coffee-Shop und Bar ist diese Location ein echter Geheimtipp in Kiel! Standort: Papenkamp 19

Website: moscafekiel.de 11. Nihil

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nihil (@nihil_kneipe) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Das Nihil ist eine charmante Bierkneipe, die sich perfekt für einen entspannten Abend eignet. Mit authentischem Flair, kühlen Getränken und Live-Sport-Übertragungen ist sie der ideale Treffpunkt für alle, die in lockerer Atmosphäre einen Feierabend genießen möchten. Besonders beliebt ist das Nihil für seine langen Öffnungszeiten am Wochenende. Standort: Howaldtstraße 6

Website: nihil-kiel.de In Kiel und Umgebung gibt es so viele tolle Sportsbars, dass die Auswahl schwerfällt. Egal, ob du auf der Suche nach packenden Live-Übertragungen, einer geselligen Atmosphäre oder kreativen Drinks bist – hier findet jeder seine perfekte Location. Also schnapp dir deine Freunde und genieße unvergessliche Sportabende in der Fördestadt! Weitere sportliche Tipps für Kiel Billard spielen

Bowlingbahnen

Fitnessstudios

Ortsinformationen Sportsbar Projensdorf Gurlittplatz 8 24106 Kiel Website

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen The Public Bar & Pub Holstenbrücke 26 24103 Kiel Website

Pogue Mahone Bergstraße 15 24103 Kiel 0431/99698383 E-Mail Website Facebook Instagram

Oxyd Schönberg Ostseestraße 5 24127 Schönberg

Bar Cultura Kirchhofallee 83 24114 Kiel 01511/1540541 E-Mail Facebook

Sportdeck 83 Göteborgring 83 24109 Kiel Website

Sprottenhafen Sophienblatt 67 24114 Kiel Website

Black and White Sportsbar Ziegelteich 35 24103 Kiel Website

Zur Sportklause Kronshagen Eichkoppelweg 24a 24119 Kronshagen Website

Espresso&Martini Papenkamp 19 24114 Kiel 0162/1866400 E-Mail Instagram

Nihil Kiel Howaldtstraße 6 24118 Kiel Website

Weitere Empfehlungen