Der Sonne entgegen: 9 Schöne Orte für einen Sundowner an der Ostsee

Neun Tipps für den perfekten Spot zum Sonnenuntergang Nach einem langen Arbeitstag den wohlverdienten Feierabend einläuten. Nach einem erlebnisreichen Tag am Strand einfach sitzenbleiben oder für das Fotoalbum die besten Lichtmomente einsammeln – Es gibt genug Gründe, um es sich für den Sonnenuntergang am Strand gemütlich zu machen. Die Beachlounges an der Ostsee Schleswig-Holstein stehen für eine unbeschwerte Zeit am Strand und sind mittlerweile beliebte Locations für Einheimische und Touristen, findet Katja Lauritzen, Chefin vom Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. "Unsere Strandbars an der Ostsee Schleswig-Holstein sind perfekte Spots, um zu beobachten, wie die Sonne langsam im Meer versinkt und das Wasser in rosarotes Licht taucht. Ganz entspannt vom Liegestuhl aus lassen sich die romantischen Abendstunden am Meer voll und ganz auskosten." Die erste Beachlounge wurde 2008 in Scharbeutz eröffnet. Seither werden es stetig mehr. Mittlerweile zählt die Ostseeküste zwischen Travemünde und Glücksburg 21 Strandbars. Hier sind die besten Tipps für Beachlounges mit Blick auf den Sonnenuntergang. Viel Spaß beim Entdecken!

1. Glücksburg

Das Sandwig Strandbistro in Glücksburg bietet den perfekten Platz direkt am Strand mit traumhafter Aussicht aufs Meer. Gäste können hier bei modernem, nordischem Flair den Sonnenuntergang beim Essen genießen oder einen Drink an der Strandbar nehmen. Die Speisekarte bietet Vielfalt für jeden Hunger – von frischen Fischbrötchen mit Maasholmer Räucherfisch über den beliebten Sandwig Burger bis hin zu Fish & Chips und Elsässer Flammkuchen. Der anliegende Spielplatz sorgt für Unterhaltung der Kinder, während Erwachsene auf dem beliebten Steg entspannen können. Das Strandbistro eignet sich auch perfekt für Firmen- oder Familienevents mit Platz für bis zu 100 Gäste. Tischreservierungen gibt es nicht – hier gilt das Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Standort: Kirstenstraße 6, 24960 Glücksburg (Ostsee)

2. Heiligenhafen

Die stilvolle Strandbar Deck 7 liegt direkt am Wasser in Heiligenhafen und bietet den perfekten Stopp nach einem ausgiebigen Spaziergang. Gäste können zwischen erfrischenden Limonaden, wohltuenden Früchte-Shakes und verschiedenen gesunden Durstlöschern wählen. Das Strandcafé serviert außerdem Kaffee- und Teespezialitäten mit viel Liebe zum Detail und hochwertigen Zutaten. Wer den Tag am Wasser entspannt ausklingen lassen möchte, findet eine herrliche Auswahl an Cocktails und Longdrinks. Alle Getränke werden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Das Deck 7 wird von einem eigenständigen Betreiber geführt und verfügt über ein eigenes cooles Konzept. Das Bar-Team steht für Service, Reservierungen und Feedback direkt zur Verfügung. Standort: Seebrückenpromenade 3, 23774 Heiligenhafen

3. Stein

Am Steiner Strand in Kiel könnt ihr beim Tatort Hawaii seit 2002 Windsurfen, Kitesurfen, Wingfoilen oder Stand Up Paddeln erlernen. Die lizenzierte Wassersportstation bietet perfekte Bedingungen für Anfänger: Das große Stehrevier macht den Einstieg in diese Sportarten besonders sicher. Unabhängig vom Alter oder der Erfahrung bringt euch das Team mit viel Expertise aufs Board. Im Testcenter mit Shop könnt ihr neustes Kite-, Wing-, Windsurf- und SUP-Material ausprobieren. Nach dem Sport versorgt euch die Gastronomie täglich mit Kaffee, Kuchen, Pizza, Flammkuchen, Cocktails oder frisch gezapftem Bier. So lässt sich der Blick auf den wunderschönen Strand perfekt genießen. Regelmäßige Events wie Beachpartys oder Salsa-Abende sorgen für zusätzliche Unterhaltung. Auch Strandkörbe und Hochzeitsfeiern gehören zum Angebot. Standort: Am Strand, 24235 Stein

4. Laboe

Das Restaurant Ocean Eleven liegt direkt an der Kieler Förde in Laboe und bietet seinen Gästen einen traumhaften Blick aufs Meer. Durch die Markisen-Anlagen kann der Terrassenbereich bei schlechtem Wetter komplett überdacht und beheizt werden. So genießen Gäste den Meerblick auch bei ungünstiger Wetterlage. Sonntags serviert das Ocean Eleven von 9:30 bis 12:30 Uhr ein umfangreiches Brunch-Buffet. Das Buffet umfasst Filterkaffee, Tee, Säfte, ein Glas Prosecco, Salate, Räucherfisch, Lachs, Käse und warme Speisen. Auch Vegetarier und vegane Gäste finden passende Optionen. Von Montag bis Freitag gibt es die "Ocean Pasta" als Mittagsrenner. Freitags steht Paella auf dem Programm – der italienische Küchenchef Erik kocht live unter freiem Himmel. Zur Strandbude gehören auch Events wie After-Work-Partys mit DJs und ein Oktoberfest. Standort: Hafenplatz 11, 24235 Laboe

5. Heikendorf

Das Zantopps Sommerhaus in Heikendorf bietet echtes Ostsee-Feeling direkt an der Möltenorter Promenade. Hier genießt ihr handgemachtes Eis aus der Nordischen Eismanufaktur, hausgemachten Kuchen und beste Kaffeespezialitäten – mit den Füßen im Sand und Blick aufs Wasser. Das Familienunternehmen Zantopps startete 2016 mit einem Eiswagen am Strand und baute 2018 das neue Sommerhaus in gemütlich-stylischem Ambiente. Ein Treffpunkt für Jung und Alt, Spaziergänger und Strandbesucher, Einheimische und Urlauber. Das Sommerhaus-Team zeigt, wie Gastronomie mit Herzblut funktioniert, locker und liebevoll verpackt. In nordisch frischer Atmosphäre findet ihr coole Drinks, auserwählte Snacks und einen Platz zum Ankommen und Loslassen. Standort: Uferweg 2, 24226 Heikendorf

5. Mönkeberg

Das Zantopps Fährhaus in Mönkeberg erreicht ihr direkt mit der Fähre am weißen Sandstrand – eine kleine kuschelige Ostsee-Oase. In chilligen Loungemöbeln oder im Strandkorb genießt ihr in lockerer Atmosphäre unkomplizierte Strandsnacks, coole Drinks, Kaffeespezialitäten und handgemachtes Eis aus der Nordischen Eismanufaktur. Das Familienunternehmen Zantopps eröffnete diesen Standort 2018 mit dem bewährten Lifestyle-Konzept. Der perfekte Platz für einen genussvollen Sundowner oder das frisch gezapfte Bier nach einem heißen Sommer- und Badetag. Schönstes Lifestyle-Ambiente mit Blick auf die Skyline von Kiel, vorbeifahrende Schiffe und den garantiert perfekten Sonnenuntergang. Das Motto "Tag am Meer" wird hier perfekt umgesetzt – ankommen, loslassen und Urlaubsfeeling genießen. Standort: Strandweg 8, 24248 Mönkeberg

6. Fehmarn

Die Strandbar Strukkamp liegt direkt am Strand von Strukkamphuk mit freiem Blick aufs Meer. Gäste genießen handgemachte Cocktails, Kaffee aus der Siebträgermaschine und Eis aus Kiel in rustikaler Atmosphäre mit Holzmöbeln und knisterndem Lagerfeuer. Besonders der Sonnenuntergang lässt sich hier mit einem leckeren Drink perfekt erleben. Regelmäßig finden Live-Events mit Singer-Songwritern, internationalen Bands, DJs und Flohmärkten statt. Die Bar bietet auch private Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstage an – sowohl vor Ort als auch außer Haus. Alle Drinks werden aus regionalen Zutaten zubereitet. Besucher können auf dem Tagesparkplatz des angrenzenden Campingplatzes parken und zu Fuß über den Deich zur Bar gelangen. Standort: Strukkamp 100, 23769 Fehmarn

Website: strandbar-strukkamp.de Das Café & Bar LÜTTEN in Lemkenhafen auf Fehmarn bietet Gästen eine entspannte Atmosphäre direkt an der Ostsee. Das maritime Ambiente macht das LÜTTEN zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Die Location punktet mit ihrer besonderen Lage in Lemkenhafen, einem der malerischsten Orte auf der Insel Fehmarn. Gäste können hier bei Kaffee und Getränken die maritime Stimmung genießen und den Blick aufs Wasser schweifen lassen. Das LÜTTEN verbindet Café-Kultur mit Bar-Atmosphäre und schafft so einen vielseitigen Ort für verschiedene Tageszeiten. Die Einrichtung spiegelt den maritimen Charakter der Umgebung wider und lädt zum Verweilen ein. Ob für den Morgenkaffee, ein entspanntes Mittagessen oder abendliche Drinks – das LÜTTEN passt sich den Bedürfnissen seiner Gäste an. Standort: Am Seglerhafen 1002, 23769 Fehmarn

7. Hohwacht

Lisa und Kian haben mit der Flunderbar Hohwacht ihr Herzensprojekt am Strand von Hohwacht verwirklicht. Die Strandbar serviert ausschließlich rein pflanzliche Speisen mit vielen Bio-Zutaten und verzichtet komplett auf Verpackungsmüll, alle Gerichte gibt es nur für den Verzehr vor Ort auf stilvollem, abwaschbarem Geschirr. Die Kaffeespezialitäten werden mit Bio-Espressobohnen aus fairem Handel und bester Bio-Hafer- oder Sojamilch zubereitet. Dazu gibt es täglich frisch gebackene Waffeln – fast alles bio und 100% pflanzlich. An der Bar erwarten Gäste Cocktails und Eigenkreationen mit Bio-Weinen vom Weingut Lorenz, Störtebeker-Bieren und erfrischenden BioZisch-Schorlen. Die Flunderbar steht für Toleranz und ein respektvolles Miteinander aller Menschen. Standort: Dünenweg 5, 24321 Hohwacht (Ostsee)

Unvergessliche Momente am Meer Die Ostseeküste Schleswig-Holsteins bietet dir eine große Vielfalt an Sundowner-Locations. Ob du eine rustikale Atmosphäre mit Lagerfeuer bevorzugst, stylische Loungemöbel schätzt oder Wert auf nachhaltige, bio-zertifizierte Gastronomie legst – hier findest du garantiert den perfekten Spot für unvergessliche Abendstunden am Meer. Die letzten Sonnenstrahlen lassen das Meer über dem glutroten Himmel glitzern, während du die Füße im Sand vergräbst und mit einem erfrischenden Getränk die entspannte Atmosphäre genießt. Diese magischen Momente machen jeden Tag zu etwas Besonderem und zeigen, warum die Strandbars an der Ostsee zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region gehören.

