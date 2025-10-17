Zero Waste Spaziergang durch Gaarden

Wann? Donnerstag, 23. Oktober 2025, 13.00 bis ca. 16.15 Uhr Wo? Szenegarten am Mühlenweg Teilnahmegebühr: kostenlos Anmeldung: per E-Mail an Marion.Pinnau@kiel.de oder telefonisch unter 0431/901-3781

Was erwartet euch beim Zero-Waste-Spaziergang?

Ihr besucht verschiedene Orte in Gaarden, die zeigen, wie ihr Abfall vermeiden und Ressourcen schonen könnt:

Im ZEIK bekommt ihr Inspiration durch kreative Workshops.

Im Reparatur-Café erfahrt ihr, wie ihr Dinge selbst wieder instand setzt und Müll reduziert.

Das Mehrgenerationenhaus gibt euch Einblicke in Hilfsangebote und Workshops für nachhaltiges Handeln.

Im Sozialladen Obolus könnt ihr gebrauchte Dinge entdecken und aktiv zu mehr Nachhaltigkeit beitragen.

Wie läuft der Spaziergang ab?

Der Spaziergang beginnt um 13.00 Uhr im Szenegarten am Mühlenweg. Bis etwa 16.15 Uhr lernt ihr die wichtigsten Stationen kennen und bekommt Informationen zu neuen Zero-Waste-Projekten in Kiel. So erhaltet ihr direkt vor Ort praktisches Wissen für euren Alltag.

Wie könnt ihr euch anmelden?

Ihr meldet euch unkompliziert beim Umweltschutzamt bei Marion Pinnau an, entweder per E-Mail oder telefonisch. Die Teilnahme ist kostenlos und gibt euch die Möglichkeit, Teil der Zero-Waste-Bewegung in Kiel zu werden.

Warum solltet ihr dabei sein?

Kiel ist als Zero.Waste.City Vorreiter für nachhaltigen Alltag. Der Spaziergang zeigt euch, wie ihr mit kleinen Veränderungen wirkungsvoll Abfall vermeidet. So bringt ihr mehr Nachhaltigkeit in euer Leben.

