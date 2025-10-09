Color Line – Die Fährverbindung von Kiel nach Oslo mit Kreuzfahrtfeeling

Die Überfahrt mit Color Line dauert zwei Tage und eine Nacht. Du reist an Bord der modernen Kreuzfahrtschiffe Color Fantasy oder Color Magic, die täglich von Kiel ablegen. Diese regelmäßigen Abfahrten ermöglichen es dir, spontan einen Kurzurlaub zu planen.

Diese Fährverbindung richtet sich an alle, die ihre Reise nach Norwegen zu einem besonderen Erlebnis machen möchten. Ob du einen spontanen Kurzurlaub suchst, entspannt nach Oslo reisen willst oder einfach das Gefühl einer Kreuzfahrt erleben möchtest – Color Line kombiniert praktisches Reisen mit unvergesslichen Momenten auf See.

Die beiden modernen Schiffe Color Fantasy und Color Magic bringen dir den Luxus großer Kreuzfahrtschiffe näher, ohne dass du eine wochenlange Reise buchen musst. Du profitierst von täglichen Abfahrten ab Kiel, was dir maximale Flexibilität bei der Reiseplanung gibt. Gleichzeitig entdeckst du die norwegische Hauptstadt Oslo während eines organisierten Landgangs.

Bereits beim Betreten der Schiffe erlebst du das Ambiente eines echten Kreuzfahrtschiffes. Das Herzstück bildet die 160 Meter lange Promenade im Inneren des Schiffes. Diese beeindruckt mit einer offenen Raumhöhe von drei Decks – das entspricht luftigen neun Metern. Edles Design, gläserne Aufzüge und eine imposante Architektur prägen das Innere der Schiffe.

Vielfältige Bordaktivitäten

An Bord findest du zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung und Unterhaltung. Du kannst im Whirlpool entspannen oder dich im Fitnesscenter sportlich betätigen. Für kulinarische Genüsse sorgen das Gourmetrestaurant und die Tapas-Bar.

Ein besonderes Highlight ist die Observation Lounge auf Deck 15. Hier genießt du 40 Meter über dem Meer bei einem Drink das vorbeiziehende Panorama. Du siehst die Kieler Förde, Ostseestrände, dänische Inseln, die beeindruckende Storebelt-Brücke und den malerischen Oslofjord.

Abendunterhaltung an Bord

Die Abende bieten dir vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten. Du kannst temporeiche Shows in der Showlounge erleben, in der Disco tanzen oder entspannte Stunden in der Pianobar oder im Pub verbringen.

Landgang in Oslo

Am zweiten Tag erwartet dich ein Landgang in Oslo. Color Line bietet vier verschiedene Arrangements an – von der klassischen Stadtrundfahrt bis zur individuellen Radtour. Im Sommer stellt die Reederei ihren aktiven Gästen während der Liegezeit Fahrräder im Color Line Design gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung.

Preise und Buchung

Die Überfahrt beginnt ab 146,- Euro pro Person in einer Standardkabine innen. Color Club Mitglieder erhalten einen Rabatt und zahlen ab 136,- Euro pro Person. Diese Aktionspreise sind in den Ferienzeiten mit dem "Kids-zahlen-nix"-Angebot kombinierbar.

Du kannst Mahlzeiten ganz einfach online hinzubuchen – individuell und nach deinen Wünschen. Dies ermöglicht dir eine flexible Gestaltung deines kulinarischen Erlebnisses an Bord.

Buchungsmöglichkeiten

Weitere Informationen zur Color Line und alle Buchungsmöglichkeiten findest du unter colorline.de. Dort erhältst du detaillierte Informationen zu Fahrplänen, Kabinenkategorien und zusätzlichen Services.

