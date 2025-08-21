Hot-Spots für Billard in und um Kiel

© Deagreez / iStock.com Dieser Werbeplatz ist für euch reserviert! Seid ganz vorne dabei und präsentiert euch unseren Lesern mit einem Bild, kurzen Text und Link zu eurer Website. Gleich anfragen unter: service@kiel-magazin.de

Die Landeshauptstadt und ihre Umgebung haben für Billard-Fans einiges zu bieten: von modernen Vereins-Locations über gemütliche Billardbars bis hin zu Freizeitcentern mit vielseitigem Angebot. In dieser Liste zeigen wir dir die besten Spots, an denen du die Kugeln rollen lassen kannst. Ob in Kiel selbst, in Schwentinental oder in Schönberg – hier findest du garantiert den perfekten Ort für dein nächstes Billard-Abenteuer. Lass dich inspirieren und entdecke die Highlights der Region! 1. Ricks Club Kiel

Der Ricks Club in Kiel ist eine echte Institution, wenn es um Billard und weitere Freizeitaktivitäten wie Bowling oder Darts geht. Hier erwartet dich eine entspannte Atmosphäre, in der du sowohl mit Freunden als auch in lockerer Turnierstimmung den Queue schwingen kannst. Perfekt für Anfänger und Profis gleichermaßen, bietet der Club regelmäßig Events wie Poker- oder Dartabende. Und falls du zwischendurch eine Pause brauchst, gibt es vor Ort auch leckere Snacks und Getränke. Standort: Holtenauer Straße 279

Website: ricksclub.de 2. Champs Bowling Kiel

Auch wenn der Name auf den ersten Blick nach einem reinen Bowling-Center klingt, bietet das Champs Bowling Kiel auch erstklassige Pool-Billard-Tische. Hier kannst du zwischen spannenden Bowlingrunden den Queue zücken und dich an den Tischen beweisen. Mit einer umfangreichen Getränkekarte und einer lockeren Atmosphäre ist das Champs ein toller Ort für einen entspannten Abend. Unser Tipp: Reserviere vorab, um dir deinen Tisch zu sichern! Standort: Kaistraße 54

Website: champs-bowling-kiel.de 3. Action Arena Kiel – Schwentinental

Die Action Arena in Schwentinental ist ein wahres Paradies für Freizeitaktivitäten und bietet unter anderem auch Billard-Tische. Hier kannst du nicht nur Billard spielen, sondern dich auch an Laser-Tag, Minigolf oder Retro-Games versuchen. Das Beste: Während deines gesamten Aufenthalts kannst du alle Aktivitäten unbegrenzt nutzen – perfekt für einen actionreichen Tag mit Freunden oder der Familie! Standort: Dieselstraße 7, Schwentinental

Website: action-arena.info 4. Beach & Bowl Höhndorf

Billard spielen im Ostseeurlaub? Genau das findest du im Beach & Bowl in Höhndorf an der Ostsee. Hier kann man an den Turniertischen das Können unter Beweis stellen und falls gewünscht auch noch Dart und Bowling spielen. Dazu gibt es coole Clubsounds, leckeres Essen und erfrischende Drinks aus der Beach-Lounge. Ein Highlight ist das Moonlight-Bowling, das den Abend perfekt abrundet. Standort: Lindenplatz 1, Höhndorf

Website: beach-bowl.de 5. Oxyd Schönberg

Das Oxyd in Schönberg ist vor allem als gemütliches Restaurant mit leckerem Essen und einem tollen Biergarten bekannt. Doch auch Billardfans kommen hier auf ihre Kosten! Die entspannte Atmosphäre lädt zu gemütlichen Partien ein, während du dich mit deinen Freunden oder der Familie austauschst. Perfekt, um den Abend in geselliger Runde ausklingen zu lassen. Standort: Ostseestraße 5, Schönberg

Website: oxyd-schoenberg.de 6. Kieler Billard-Union e.V.

Der Trainingsraum der Kieler Billard Union, © Kieler Billard Union e.V.

Für alle, die Billard auf einem echten Vereinsniveau erleben möchten, ist die Kieler Billard-Union die richtige Adresse. Hier dreht sich alles um den Sport, und du kannst den Ligabetrieb live miterleben. Ob du selbst Mitglied werden möchtest oder einfach nur Lust hast, spannende Matches zu verfolgen – die Kieler Billard-Union ist der perfekte Ort für echte Billard-Fans. Standort: Edisonstraße 20

Website: kieler-billard-union.de Mit Freunden oder Familie? Egal, ob du ein entspannter Gelegenheitsspieler bist oder ehrgeizig an deiner Technik feilen möchtest – die Billard-Spots in und um Kiel bieten für alle etwas. Von klassischem Vereinsbillard bis hin zu einem Tag voller Action in der Arena oder einem entspannten Abend in Schönberg, hier kommt garantiert keine Langeweile auf. Also schnapp dir ein paar Freunde, pack deinen Queue ein und mach dich auf den Weg zu einer der besten Locations.

Ortsinformationen Ricks Club Bowling Holtenauer Straße 279 24106 Kiel 0431/90880982 Website

Weitere Ortsinformationen Champs Bowling Kiel Kaistraße 54 24114 Kiel Website

Action Arena Schwentinental Dieselstraße 7 24223 Schwentinental Website

Beach and Bowl Lindenplatz 1 24217 Höhndorf Website

Oxyd Schönberg Ostseestraße 5 24127 Schönberg

Kieler Billard Union e.V. Edisonstraße 20 24145 Kiel Website

