Bowling-Spaß in und um Kiel

Egal, ob du mit Freunden, der Familie oder dem Kollegium unterwegs bist – Bowling sorgt für gute Laune und spannende Matches. Von coolen Lichteffekten über moderne Bahnen bis hin zu Locations mit Urlaubsfeeling: Die Bowlingbahnen in der Region bieten jede Menge Abwechslung. In diesem Guide stellen wir euch die besten Bowling-Spots in und um Kiel vor. Entdeckt, wo ihr Strikes werfen, leckere Snacks genießen und unvergessliche Stunden verbringen könnt! Champs Bowling Kiel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Für online Reservierung 👇 (@champsbowling) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Die Champs Bowlingbahn in Kiel vereint modernes Bowlingvergnügen mit einer entspannten Atmosphäre. Hier könnt ihr auf top-gepflegten Bahnen Strikes werfen, während euch eine umfangreiche Getränkekarte sowie kleine Snacks bei Kräften halten. Die Bahnen bekommt ihr hier ab 19,- Euro in der Stunde. Besonders cool: Die Schließzeiten am Wochenende richten sich nach der Nachfrage – bei großer Auslastung könnt ihr bis in die frühen Morgenstunden weiterspielen! Reservieren lohnt sich, um nicht vor verschlossener Tür zu stehen. Standort: Kaistraße 54

Website: champs-bowling-kiel.de Ricks Club

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ricks Club Kiel (@ricks.club) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Ricks Club in Kiel ist mehr als nur eine Bowlingbahn – es ist ein wahres Paradies für alle, die Spaß an Spielen und Geselligkeit haben. Neben Bowling, was euch im Schitt für eine Bahn 25,- Euro kostet, könnt ihr hier auch Billard, Darts oder Poker ausprobieren. Die lockere Atmosphäre und das abwechslungsreiche Angebot machen Ricks Club zur perfekten Location für einen ungezwungenen Abend mit euren Liebsten. Egal, ob ihr Anfänger:innen oder Profis seid – hier findet jeder sein Spiel! Standort: Holtenauer Straße 279

Website: ricksclub.de Beach & Bowl Höhndorf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Beach & Bowl (@beach_and_bowl) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Bowling mit Urlaubsfeeling? Das gibt’s im Beach & Bowl in Höhndorf an der Ostsee. Zwischen Palmen und Strandkörben werft ihr Strikes auf einer der modernsten Bowlinganlagen Europas. Bahnen bekommt hier unter der Woche bereits ab 20,- Euro. Und falls ihr eine Pause braucht, könnt ihr euch in der Beach-Lounge mit regionalen Leckereien und coolen Drinks verwöhnen lassen. Außerdem warten Billard und Dart auf euch – für einen rundum gelungenen Abend! Standort: Lindenplatz 1

Website: beach-bowl.de Sam Sportpark Bordesholm

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SAM Sportpark (@samsportpark_bordesholm) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Im Sam Sportpark kommt garantiert keine Langeweile auf. Neben Bowling gibt es hier zahlreiche weitere Sportangebote wie Badminton und Beachvolleyball. Die 2.700 Quadratmeter große Anlage bietet außerdem Special Events wie Starlight Bowling oder Bowling & Brunch – perfekt für Familien, Gruppen oder Firmenevents. Die Bahnen bekommt ihr unter Woche ab 21,- und am Wochenende ab 24,- Euro. Wer nach einem sportlichen Match Hunger hat, kann sich in der hauseigenen Sportsbar stärken. Standort: Moorweg 70

Website: sportpark-bordesholm.de Bowling ist und bleibt ein zeitloser Klassiker, der immer wieder begeistert – egal, ob du neue Bestleistungen aufstellen oder einfach einen lockeren Abend mit Freunden verbringen möchtest. Von modernsten Bahnen bis hin zu Strandatmosphäre ist in und um Kiel für jeden Geschmack etwas dabei. Also, schnappt euch eine Kugel und lasst die Pins fliegen – Strike it up!

Ortsinformationen Champs Bowling Kiel Kaistraße 54 24114 Kiel Website

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Ricks Club Bowling Holtenauer Straße 279 24106 Kiel 0431/90880982 Website

Beach and Bowl Lindenplatz 1 24217 Höhndorf Website

SAM Sportpark Bordesholm Moorweg 70 24582 Bordesholm Website

Weitere Empfehlungen