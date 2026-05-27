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Museumstalk im Kieler Stadtmuseum

Stadtinfo Rund um die Stadt

Kultur Ausstellungen

Das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum feiert 60 Jahre Sammlung mit einer besonderen Ausstellung. Bei kostenlosen Kurzführungen im Juli und August taucht ihr in die Geschichte einzelner Exponate ein und diskutiert gemeinsam über ihre Bedeutung.

Kunstwerke dicht gehängt auf aufziehbaren Gittern im Lager
Ausstellung "Gestern - heute - morgen", © Stadt- und Schifffahrtsmuseum
Avatarbild von Autor Melisa Blatter Melisa Blatter
Wann? Donnerstag, 16. Juli 2026 und 13. August 2026
Wo? Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum
Eintritt: kostenlos
Tickets: telefonisch unter 0431-9013425

Was erwartet euch beim Museumstalk?

Die Ausstellung "Gestern, heute, morgen" stellt die Sammlung selbst in den Mittelpunkt. Seit März 1965 ist die Sammlung auf mehr als 45.000 historische Exponate angewachsen. Sie bildet einen einzigartigen materiellen Wissensspeicher zur Geschichte Kiels und seiner maritimen Prägung. Die Ausstellung stellt eine grundlegende Frage: Was sammeln wir eigentlich – und warum?

Wie läuft die Kurzführung ab?

Die Historikerin Annette Mörke widmet sich bei jedem Termin einem besonderen Exponat. Sie beleuchtet dessen Geschichte und Bedeutung in einer kompakten Einführung. Nach der kurzen Präsentation seid ihr zum aktiven Austausch eingeladen. Das Motto "Ein Objekt – viele Geschichten" macht deutlich: Jedes Exponat erzählt mehr als nur eine Geschichte.

Wann finden die nächsten Termine statt?

Die kommenden Museumstalks finden am Donnerstag, 16. Juli und Donnerstag, 13. August 2026 statt. Beide Termine beginnen jeweils um 17.00 Uhr im Stadtmuseum. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist unter der Kieler Telefonnummer 901-3425 möglich. So sichert ihr euch euren Platz bei dieser besonderen Veranstaltungsreihe.

Warum lohnt sich der Besuch besonders?

Das Museum feiert sein 60-jähriges Bestehen mit einem neuen Blickwinkel. Erstmals steht nicht ein einzelnes Thema im Fokus, sondern die Sammlung als Ganzes. Ihr erfahrt, wie Objekte ausgewählt werden und welche Geschichten sie bewahren. Der direkte Austausch mit der Expertin und anderen Besuchern macht den Museumstalk zu einem interaktiven Erlebnis.

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Quelle:  Landeshauptstadt Kiel

Ortsinformationen

Schifffahrtsmuseum Fischhalle
Wall 65
24103 Kiel
0431/9013428
 Website
 
 

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