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Höhere Aufenthaltsqualität für den Schulhof

Das Besondere an diesem Projekt: Schüler und Lehrkräfte wurden aktiv in die Planung einbezogen. Durch Befragungen und Workshops entstand das Gestaltungsmotto "Seifenblasen". Runde Formen prägen heute das Bild, vom Pflasterbelag über geschwungene Einfassungen bis zu den Fallschutzflächen. Die organischen Strukturen schaffen einen harmonischen Raum, der Bewegung und freies Spiel fördert.

Der Kieler Aktionsplan Schulhöfe von 2022 verfolgt ein klares Ziel: Bestehende Schulhöfe sollen zu zukunftsfähigen Erholungs- und Spielorten werden. Die Flächen sollen hohe Aufenthaltsqualität bieten und den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen gerecht werden. Der Schulhof am Brook war eine der ersten Maßnahmen dieses Programms. Die Sanierung wurde mit Landesmitteln für den Ganztagsausbau finanziert.

Wie profitiert die Schülerinnen und Schüler?

Der neugestaltete Außenraum bietet vielfältige Möglichkeiten für Spiel, Bewegung und gemeinsames Lernen. Bildungsministerin Dr. Dorit Stenke betont: "Ein guter Ganztag braucht Orte, an denen Kinder lernen, spielen, sich bewegen und gerne Zeit verbringen." Die Fläche dient nicht nur als Pausenraum, sondern als Begegnungs- und Lernort für den gesamten Schulalltag. Pflanzbereiche und bewegungsfreundliche Zonen laden zum Verweilen ein.

Die Beteiligung der Schüler war zentral für den Erfolg des Projekts. Bildungsdezernentin Dr. Christina Schubert erklärt: "Das Ergebnis zeigt eindrucksvoll, wie kreative Ideen der Schüler und pädagogische Anforderungen zusammengeführt werden können." Die Kinder und Jugendlichen brachten ihre Wünsche ein – das Ergebnis ist ein Schulhof, der zur Schulgemeinschaft passt und ihre Bedürfnisse sichtbar aufnimmt.

Was bedeutet das für die Stadtentwicklung?

Umweltdezernentin Alke Voß hebt die erweiterte Funktion moderner Schulhöfe hervor: "Schulhöfe sind heute weit mehr als Pausenflächen. Sie sind Bewegungs-, Lern- und Begegnungsorte für Kinder und Jugendliche." Die Neugestaltung am Brook zeigt, wie partizipative Planung zu Räumen mit hoher Qualität führt. Das Kieler Büro BHF Landschaftsarchitekten begleitete die Umsetzung fachlich.

Der Schulhof am Brook ist ein Beispiel dafür, wie der Aktionsplan Schulhöfe umgesetzt wird. Weitere Kieler Schulen sollen folgen. Das Ziel: Alle Schulhöfe zu attraktiven Aufenthaltsorten entwickeln, die Erholung und Erfahrung ermöglichen. Die Förderung durch das Land macht solche Projekte möglich. Die Investition in Bildungsräume zahlt sich langfristig aus. Für die Schulgemeinschaft und die gesamte Stadt.

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