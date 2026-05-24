Spielplatzfest in Elmschenhagen

Wann? Samstag, 30. mai 2026, 13.00 bis 16.00 Uhr Wo? Spielplatz in Elmschenhagen-Nord Eintritt: frei

Was erwartet euch beim Fest?

Der Spielplatz in Elmschenhagen-Nord verwandelt sich in einen lebendigen Treffpunkt für Familien. Neben einer Hüpfburg und professionellem Kinderschminken sorgt eine Kistenrutsche für Nervenkitzel. Bei der Spieleolympiade könnt ihr euch in verschiedenen Herausforderungen messen und gemeinsam Spaß haben.

Ihr möchtet Kindersachen verkaufen? Dann kommt einfach vorbei und sichert euch einen Stand. Als Teilnahmebeitrag bringt ihr einen selbst gebackenen Kuchen mit, mehr braucht es nicht. Die gespendeten Kuchen werden dann beim Fest verkauft und sorgen für süße Leckereien zwischendurch.

Was gibt es zu essen und trinken?

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Frische Waffeln, Kaffee und Kuchen stehen bereit. Die Veranstaltenden bitten euch, eigenes Geschirr mitzubringen. So wird das Fest nicht nur gemütlich, sondern auch umweltfreundlich. Der Spielmannzug des TV Jahn eröffnet das Fest musikalisch.

Hinter dem Fest stehen engagierte Jugendliche des Jugendtreffs Elmschenhagen, die ehrenamtlich die Spiele und Essensstände betreuen. Gemeinsam mit der langjährigen Spielplatzpatin Brigitte Lembke schaffen sie einen besonderen Nachmittag. "Nicht immer perfekt, aber dafür mit viel Herz und Engagement" – so beschreiben die Veranstaltenden selbst ihren Einsatz.

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