Warum der Alte Markt?

Der Alte Markt ist Kiels Keimzelle und trägt wichtiges historisches Erbe. Er prägt das Stadtzentrum und verbindet Vergangenheit mit Gegenwart. Doch der Platz hat auch Schwächen: Er ist nicht barrierefrei, bietet wenig Grün und kaum Aufenthaltsqualität. Über die Jahre wurde er mehrfach umgestaltet und entspricht nicht mehr den ursprünglichen städtebaulichen Ideen.

Die Pachtverträge der sechs Pavillons laufen bis 2035 aus. Das eröffnet ein Zeitfenster, um rechtzeitig über die Zukunft zu diskutieren. 2024 kaufte die Stadt die Pavillons – nun möchte Stadtbaurätin Doris Grondke gemeinsam mit euch ein tragfähiges Zukunftsbild entwickeln. Der Denkmalschutz setzt dabei klare Rahmenbedingungen, doch mit Sorgfalt sind Veränderungen möglich.

Wie könnt ihr euch einbringen?

Bis zum 31. Mai läuft ein Online-Dialog, in dem ihr eure Ideen teilen könnt. Im April nahmen bereits über 300 Personen an der Auftaktveranstaltung im Ratssaal teil. Dort wurden Vorträge zur Geschichte und Gestaltungsideen aus anderen Städten präsentiert. Im September folgt eine Gestaltungswerkstatt mit fünf Architekturbüros, bei der eure Vorschläge diskutiert werden.

Bei der Auftaktveranstaltung entstanden erste Vorschläge:

Museum zur Kieler Geschichte in einem der Pavillons

in einem der Pavillons Betonung historischer Elemente des Platzes

des Platzes Fest installierte Bühne für Veranstaltungen

für Veranstaltungen Barrierefreie Gestaltung für bessere Nutzbarkeit

für bessere Nutzbarkeit Mehr Raum für aktive Nutzung neben kommerziellen Angeboten

Was passiert mit dem Denkmalschutz?

Der Denkmalschutz regelt Veränderungen am Alten Markt streng. Eingriffe oder Abriss sind genehmigungspflichtig und werden sorgfältig abgewogen. Dabei steht das öffentliche Interesse am Erhalt den Anforderungen einer zeitgemäßen Nutzung gegenüber. Mit fachlicher Sensibilität lässt sich dennoch eine zukunftsfähige Entwicklung gestalten.

Nach dem Online-Dialog und der Gestaltungswerkstatt im September soll ein konkretes Zielbild vorgestellt werden. Dieses entsteht aus euren Ideen und der Expertise der beteiligten Architekturbüros. So wird der Alte Markt gemeinsam mit der Stadtgesellschaft für die Zukunft fit gemacht – transparent und partizipativ.

Ihr wollt mehr über Kiels spannende Entwicklung erfahren? Wir von kiel-magazin.de halten euch auf dem Laufenden.