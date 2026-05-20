Was ist der Kieler Ehrentag?

Der Kieler Ehrentag ist eine stadtweite Aktion zum 77. Geburtstag des Grundgesetzes. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den 23. Mai 2026 zum bundesweiten "Ehrentag" ausgerufen. Ziel ist es, Menschen aller Generationen zu gemeinsamen Aktionen für das Gemeinwohl einzuladen. Freiheit, Demokratie und Menschenwürde stehen dabei im Mittelpunkt. Das nettekieler Ehrenamtsbüro koordiniert die Kieler Aktivitäten und lädt zum stadtweiten "Tag der offenen Vereine" ein.

Die Bandbreite der teilnehmenden Organisationen ist beeindruckend. Von "Omas gegen Rechts" über den Malteser Hilfsdienst bis zur Wasserwacht des DRK – die Vielfalt zeigt sich in jedem Stadtteil. Die Rudergesellschaft Germania Kiel, die Amerika-Gesellschaft, Greenpeace und der Büchereiverein Suchsdorf öffnen ebenfalls ihre Türen. Auch die wertstoffbox Kiel und die Partnerschaft für Demokratie sind dabei. Freiwilliges Engagement in Kiel ist bunt und lebt vom Mitmachen aller.

Wie läuft der Tag ab?

Der Start erfolgt bereits um 8 Uhr auf dem Wochenmarkt am Exerzierplatz. Dort informiert das nettekieler Ehrenamtsbüro gemeinsam mit weiteren Organisationen über Engagementmöglichkeiten. Ab 10 Uhr öffnen dann diverse Kieler Organisationen im gesamten Stadtgebiet ihre Türen. Sie laden zu verschiedenen Mitmachaktionen ein und ermöglichen direkte Einblicke in ihre Arbeit. Interessierte können ins Gespräch kommen und selbst aktiv werden.

"Freiwilliges Engagement ist das Rückgrat der Demokratie", betont Bundespräsident Steinmeier in seinem Aufruf. Demokratie lebt vom Mitmachen – dieser Grundsatz wird am Ehrentag erlebbar. Alexandra Hebestreit, Leiterin des nettekieler Ehrenamtsbüros, ergänzt: "Der Ehrentag ist eine tolle Gelegenheit, das Kieler Engagement über die Grenzen Kiels hinaus sichtbar zu machen." So leistet die Stadt einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Demokratie.

Wie könnt ihr mitmachen?

Der Kieler Ehrentag lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum aktiven Mitmachen ein. Besucht die teilnehmenden Organisationen, informiert euch über Engagementmöglichkeiten und kommt ins Gespräch. Kleine Führungen zu den beteiligten Organisationen werden angeboten. Die Gestaltung vor Ort liegt in den Händen der Teilnehmenden. Das nettekieler Ehrenamtsbüro übernimmt die Gesamtkoordination und Öffentlichkeitsarbeit. Jede und jeder kann Teil dieser sichtbaren Aktion für Zusammenhalt werden.

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