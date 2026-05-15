Was macht das Projekt besonders?

Das Amrumring-Quartier wird Kiels erstes Bauturbo-Projekt und damit Vorreiter für beschleunigten Wohnungsbau. Die Stadt setzt auf vereinfachte Abläufe und klare Planungsanforderungen. Grundlage ist eine Vorstudie zur Nachverdichtung von Nachkriegssiedlungen, die die Ratsversammlung im November 2023 beschloss. Ein Letter of Intent mit Vonovia wurde bereits unterzeichnet.

Die vorhandenen neungeschossigen Bauten werden durch neue Nachbarschaften in modularer oder serieller Bauweise ergänzt. Geplant ist die Überbauung bestehender Stellplatzanlagen sowie ausgewählter Grünflächen. Diese Bauweise ermöglicht eine schnelle und effiziente Realisierung. Im Qualifizierungsverfahren entwickeln Modulbauhersteller gemeinsam mit Architektur- und Landschaftsarchitekturbüros die Entwürfe.

Welche Vorteile bietet die Lage?

Das Quartier liegt unweit des Nord-Ostsee-Kanals und nur rund zehn Kilometer von der Kieler Innenstadt entfernt. Die attraktive Lage in Suchsdorf verbindet städtisches Wohnen mit guter Erreichbarkeit. Die Verkehrsanbindung ermöglicht schnelle Wege in die Innenstadt. Gleichzeitig profitiert ihr von der ruhigeren Wohnlage am Stadtrand.

Vorhandene Freiräume bleiben erhalten und werden neu geordnet und aufgewertet. Geplant sind klar strukturierte Grünflächen, Spielplätze und Mietergärten für hohe Aufenthaltsqualität. Eine zentrale Wegeachse wird aufgewertet und verbindet die verschiedenen Bereiche. Die Neugestaltung soll mehr Qualität bei gleichzeitiger Nachverdichtung schaffen.

Im Eingangsbereich werden künftig gemeinschaftliche Angebote wie ein Quartierscafé gebündelt. Eine neue Quartiersgarage ersetzt die entfallenden oberirdischen Stellplätze. Diese funktionale Weiterentwicklung stärkt das soziale Miteinander im Quartier. Die zentrale Lage der Gemeinschaftseinrichtungen macht sie für alle Bewohner gut erreichbar.

Wie schnell kann gebaut werden?

Dank des Bauturbo-Verfahrens könnte die Baugenehmigung bereits 2027 vorliegen. Baudezernentin Doris Grondke betont Kiels Vorreiterrolle bei der Beschleunigung des Wohnungsbaus. Die vereinfachten Abläufe ermöglichen eine deutlich zügigere Umsetzung als bei herkömmlichen Verfahren. Vonovia und die Stadt setzen damit ein starkes Signal für innovative Stadtentwicklung.

Die Öffentlichkeit wird im Verlauf des Verfahrens kontinuierlich informiert und eingebunden. Ihr habt die Möglichkeit, den Planungsprozess aktiv mitzugestalten. Regelmäßige Informationsveranstaltungen sorgen für Transparenz. Eure Anregungen und Bedenken fließen in die weitere Planung ein.

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