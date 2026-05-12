Was erwartet euch im Nistkasten?

Seit 2022 ziehen Turmfalken regelmäßig in den Nistkasten im Rathausturm ein. Zuvor waren dort Wanderfalken zu Hause. Das Weibchen hat Mitte April das erste von bis zu sechs Eiern gelegt. In drei bis vier Wochen beginnt dann das große Schlüpfen. Die Kamera läuft während der gesamten Brut- und Aufzuchtphase ohne Unterbrechung.

Im Livestream der Stadt verfolgt ihr das Familienleben hautnah mit. Die Webcam zeigt euch in den nächsten Wochen, wie die Küken schlüpfen, ihre ersten tapsigen Schritte wagen und später wild mit den Flügeln flattern. Nachts schaltet die Kamera auf Infrarotlicht um – so bleibt die Falkenfamilie ungestört. Begleitende Texte auf der Website der Stadt liefern euch Hintergründe und erklären das aktuelle Geschehen.

Warum ist das Projekt besonders?

Die Liveübertragung ermöglicht einzigartige Einblicke in eine sonst verborgene Welt. Ihr erlebt das Sozialverhalten der Tiere aus nächster Nähe, ohne sie zu stören. Das Umweltschutzamt der Landeshauptstadt Kiel betreibt die Webcam gemeinsam mit der AG Wanderfalkenschutz Schleswig-Holstein. Ehrenamtliche Betreuer säubern den Kasten jährlich und behalten die Familie im Blick.

Die gefiederte Familie hat eine große Fangemeinde gewonnen. Aus ganz Deutschland erreichen das Umweltschutzamt regelmäßig Nachrichten von begeisterten Zuschauern. 2025 verzeichnete die Seite bereits mehr als 78.000 Klicks. Viele fiebern mit, wenn die Küken ihre Flugmuskulatur trainieren und sich auf den ersten Ausflug vorbereiten.

Wenn die Jungvögel den Rathausturm verlassen, pausiert die Liveübertragung. Statt der aktuellen Bilder läuft dann ein Videozusammenschnitt der vergangenen Brutsaison. So könnt ihr die schönsten Momente noch einmal Revue passieren lassen. Im nächsten Frühjahr startet die Kamera dann wieder durch.

Wie leben Turmfalken?

Turmfalken haben sich hervorragend an Siedlungsräume angepasst – ihr Name verrät es bereits. Ursprünglich nisteten sie in alten Baumhöhlen, die durch das Verschwinden und Abholzen von geeigneten Bäumen immer weniger werden. 2007 wurde der Turmfalke zum Vogel des Jahres gekürt. In Deutschland wird der Bestand auf circa 55.000 Paare geschätzt.

Die Geschlechter unterscheiden sich in Größe und Färbung. Männchen – auch "Terzel" genannt – werden etwa 34 Zentimeter lang, Weibchen circa 36 Zentimeter. Die Flügelspannweite beträgt bei Männchen etwa 75 Zentimeter, bei Weibchen 76 Zentimeter. Der Kopf des Männchens ist grau, das Weibchen trägt ein rotbraun-gebändertes Gefieder am Kopf.

Charakteristisch ist der sogenannte "Rüttelflug". Dabei bleibt der Vogel ohne Vorwärtsbewegung im Flug auf einer Stelle stehen. So sucht er nach Beute – meist Kleinnagetiere wie Mäuse oder Ratten – und stürzt sich gezielt auf sie. Diese Jagdtechnik macht den Turmfalken zu einem faszinierenden Beobachtungsobjekt.

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