Was bietet euch die App?

mein.Kiel liefert euch einen umfassenden Überblick über das Leben in der Stadt. Ihr findet Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen oder Flohmärkte. Dazu kommen Infos zu Gastronomie und Einzelhandel sowie direkter Zugang zu städtischen Verwaltungsleistungen. Auch Parkplatzinformationen mit Navigation und der Erwerb des Kiel-Gutscheins zur Unterstützung lokaler Geschäfte sind integriert.

Wie personalisiert ihr eure Nutzung?

Im Bereich "mein.Kiel" speichert ihr eure persönlichen Favoriten – von Restaurants über Museen bis zu Ausflugszielen. Ihr erhaltet Benachrichtigungen zu ausgewählten Veranstaltungen und wichtigen städtischen Informationen. So verpasst ihr nichts, was euch wirklich interessiert. Die App passt sich eurem Alltag an und hält euch gezielt auf dem Laufenden.

Wer kann die App nutzen?

Die Anwendung richtet sich an Kieler und Gäste der Stadt gleichermaßen. Sie ist in zehn Sprachen verfügbar und ermöglicht so eine breite Zugänglichkeit. Ob ihr neu in Kiel seid oder schon lange hier lebt – die App begleitet euch durch den digitalen Alltag. Die mehrsprachige Ausrichtung macht sie besonders inklusiv und nutzerfreundlich.

Warum wurde sie als Open Source entwickelt?

Als Open-Source-Projekt kann mein.Kiel flexibel an neue Anforderungen angepasst werden. Die Entwicklung erfolgt gemeinsam mit anderen Kommunen, wodurch Erfahrungen geteilt und Funktionen optimiert werden. Dieser Ansatz sichert nachhaltige Weiterentwicklung und ermöglicht schnelle Anpassungen. Die App wächst so kontinuierlich mit den Bedürfnissen ihrer Nutzer.

Welche Services kommen künftig hinzu?

Die App wird schrittweise ausgebaut, um noch mehr Services zentral bereitzustellen. Geplant sind weitere Verwaltungsleistungen und zusätzliche Informationsangebote für den Alltag. Die Entwickler arbeiten daran, den digitalen Zugang zur Stadt kontinuierlich zu verbessern. So wird mein.Kiel zur zentralen Anlaufstelle für alle Fragen rund um Kiel.

Auf der Suche nach weiteren digitalen Helfern für euren Alltag? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch viele praktische Lösungen für die Region.