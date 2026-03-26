Wann? Sonntag, 12. April 2026, 10.00 bis 14.00 Uhr, weitere Termine jeden ersten Sonntag im Monat Wo? Tierheim Uhlenkrog Eintritt: frei

Was erwartet euch auf dem Flohmarkt?

Das Gelände des Tierheims wird zur bunten Fundgrube für Schnäppchenjäger. An zahlreichen Ständen findet ihr vielfältige Flohmarktartikel – von Büchern über Tierzubehör bis hin zu Selbstgemachtem. Die Auswahl ist groß und jeder Einkauf unterstützt direkt die Arbeit des Tierheims. Stöbern lohnt sich also doppelt!

Wie könnt ihr selbst kreativ werden?

Ein besonderes Highlight ist der Mitmach-Stand für kreative Köpfe. Hier arbeitet ihr mit Linolplatten und gestaltet außergewöhnliche Drucke nach euren eigenen Ideen. So entstehen individuelle Vorlagen für Postkarten, Einladungen oder Stempel. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und nehmt eure selbst gestalteten Kunstwerke mit nach Hause!

Was lernt ihr über die Tierheimbewohner?

Der Flohmarkt bietet mehr als Shopping – er ist auch eine Wissensplattform rund um Tiere. An diesem Tag erfahrt ihr spannendes über Kaninchen und Fledermäuse von den Experten vor Ort. Die Mitarbeiter teilen ihr Fachwissen gerne und beantworten eure Fragen. So verbindet ihr den Einkaufsbummel mit echtem Mehrwert für Tierfreunde.

Wie funktionieren die Tierheim-Führungen?

Wer einen Blick hinter die Kulissen werfen möchte, nimmt an einer der Führungen teil. Um 12.00 Uhr und 12.30 Uhr startet ihr zu einem Rundgang über das Gelände. Dabei lernt ihr die vielfältigen Aufgaben des Tierheims kennen und seht, wo und wie die Tiere versorgt werden. Die Führungen vermitteln eindrucksvoll, was Tierschutz im Alltag bedeutet.

Wann finden die weiteren Termine statt?

Der Frühlings-Flohmarkt ist nur der Auftakt einer ganzen Veranstaltungsreihe. Das Tierheim Uhlenkrog öffnet seine Tore 2026 noch sieben weitere Male für euch. Alle Flohmärkte finden jeweils von 10.00 bis 14.00 Uhr statt:

12. April 2026

3. Mai 2026

7. Juni 2026

5. Juli 2026

2. August 2026

6. September 2026

4. Oktober 2026

1. November 2026

Wofür werden die Einnahmen verwendet?

Jeder Euro, den ihr auf dem Flohmarkt ausgebt, kommt vollständig den Tierheimtieren zugute. Das Geld fließt direkt in Futter, medizinische Versorgung und die tägliche Betreuung der Schützlinge. Mit eurem Besuch und Einkauf leistet ihr einen wertvollen Beitrag zum Tierschutz. So verbindet ihr Spaß am Stöbern mit einem guten Zweck!

Lust auf mehr Veranstaltungen in der Region? Wir von kiel-magazin.de halten noch viele weitere Tipps für euch bereit.