Das Kieler Tierheim Uhlenkrog: Ein Ort der Zuflucht und Fürsorge

Seit 1986 bildet das Tierheim Uhlenkrog Tierpfleger in der Fachrichtung "Tierheim- und Pensionstierpflege" aus . Seit 2001 finden hier sogar die Abschlussprüfungen für diesen Beruf statt. Für Schulklassen und interessierte Gruppen werden nach Absprache Führungen angeboten. Jugendliche ab 14 Jahren können im Rahmen von Schülerpraktika erste Einblicke in den Tierpflegerberuf gewinnen.

Viele Tierhalter, die am Rand der Gesellschaft stehen, finden in ihren Tieren den Halt und die Zuwendung, die ihnen von Mitmenschen oft verwehrt bleibt. Erkrankt der Halter, landet das Tier häufig im Tierheim und wird dort versorgt, bis es wieder abgeholt werden kann. Die Mitarbeiter des Tierheims hören sich die Sorgen und Nöte der Menschen an und bieten Unterstützung, ohne zu urteilen.

Nicht selten sind sie die einzigen Ansprechpartner in einer Gesellschaft, in der die Zeit für Mitmenschen knapp geworden ist. Somit beschränkt sich die Arbeit im Tierheim nicht nur auf die Versorgung der Tiere, sondern umfasst in hohem Maße auch Sozialarbeit am Menschen.

Öffentlichkeitsarbeit und Finanzierung

Eine effektive Öffentlichkeitsarbeit sorgt für den nötigen Bekanntheitsgrad, bringt aber auch erhebliche Mehrarbeit mit sich. Regelmäßig werden Tiere in Presse und TV vorgestellt. Auch das Internet und Social Media-Kanäle wie Facebook und Instagram nutzt das Tierheim, um über seine Arbeit zu informieren. Mit Infoständen ist der Verein zudem persönlich in der Innenstadt und bei Veranstaltungen präsent.

Als mittelständischer Wirtschaftsbetrieb steht das Tierheim mit seinen vielschichtigen Aufgaben vor der Herausforderung, dass es sich finanziell nicht selbst tragen kann. Über Mitgliedsbeiträge, Spenden und Vermächtnisse versucht der Tierschutzverein, die Lücke zwischen geringen Einnahmen und immensen Ausgaben zu schließen.

Steigende Lohn- und Energiekosten sowie höhere Aufwendungen für Futter, Tierarzt und sonstigen Bedarf erfordern täglich aufs Neue großes Engagement. Deshalb sind Spenden an das Tierheim ein wichtiger Beitrag zum Tierschutz, da durch eine stabile finanzielle Grundlage die Versorgung der Schützlinge langfristig gesichert werden kann.