Ausflug zu den Tieren: 8 Tiergehege und Wildparks in und um Kiel

Du suchst in der Landeshauptstadt Kiel und Umgebung besondere Tiererlebnisse für die ganze Familie? Dann bist du an der richtigen Stelle. Nicht nur gibt es in Kiel liebevoll gepflegte Wildtiergehege; auch im Umland gibt es tolle Tierparks, die sich für einen Tagesausflug lohnen – Naturerlebnisse sind schließlich gut für die Gesundheit! In diesem Artikel stellen wir euch 8 Tierparks und Wildgehege in und um Kiel vor.