Ostseebad Schönberg: Endlose Sandstrände

In der Zeit vom 1. Mai bis 30. September kannst du dir am Schönberger Strand oder am Strand von Kalifornien einen Strandkorb mieten . Wähle dazu einfach online dein Wunschbuhnenfeld aus und sichere dir so schon von zu Hause aus deinen Logenplatz für den Strandurlaub.

Ein echter Hingucker ist die 250 m lange Seebrücke, die weit hinaus auf die Ostsee führt. Am Brückenkopf findet ihr Anlegestellen für Ausflugsschiffe, die im Sommer zum Leuchtfeuer Kiel schippern. Außerdem ist die Seebrücke ein beliebter Veranstaltungsort für Feste und Events.

Das Probstei Museum

Im charmanten Probstei Museum kannst du in die Vergangenheit der Urlaubsregion eintauchen. In einer restaurierten Hofanlage erfährst du alles über das bäuerliche Leben im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Wechselnde Ausstellungen zu Kulturgeschichte und Kunst runden das Programm ab. Im Sommer locken spannende Veranstaltungen wie Märkte, Lesungen oder Brotbacken zahlreiche Besucher an.

Das Kindheitsmuseum

Auch im Kindheitsmuseum kannst du auf Zeitreise zu gehen. In liebevoll gestalteten Räumen wird gezeigt, wie Kinder in den letzten 100 Jahren aufwuchsen. Vom Spielen über das Lernen bis hin zur Erziehung, hier wird der Alltag eines Kindes ab 1890 erlebbar gemacht. Kinder können so nachempfinden, wie ihre Eltern und Großeltern aufgewachsen sind. Das Museum bietet auch regelmäßig Führungen und Aktionen an, gerade für Menschen mit Demenz und Schulklassen.

Museumsbahnen Schönberger Strand

Die Museumsbahnen Schönberger Strand bieten ein besonderes Erlebnis für Eisenbahnfreunde und -freundinnen: Hier verkehren nicht nur historische Eisenbahnzüge mit Dampf- und Dieselbetrieb sowie alte Triebwagen auf einer reizvollen Kleinbahnstrecke, sondern auch historische Straßenbahnen sind im Einsatz. Viele der Fahrzeuge sind über 100 Jahre alt.

An Wochenenden von Ende Mai bis Anfang September sowie an Feiertagen wie Ostermontag fahren mindestens fünf historische Züge zwischen Schönberger Strand, Schönberg (Holstein) und teils bis Kiel. Die Museumsbahnen bieten zudem Sonderveranstaltungen wie Ostereiersuchfahrten, Nikolausfahrten oder einen "Tag der Straßenbahn". Gruppen können Führungen, Draisinenfahrten und maßgeschneiderte Programme buchen.

Urlaub aktiv gestalten

Neben Strandtagen und Museumsbesuchen hält Schönberg auch für Aktivurlauber einiges bereit:

Entdecke die reizvolle Küstenlandschaft auf dem Rad bei einer Tour entlang des Ostseeküstenradweges.

bei einer Tour entlang des Ostseeküstenradweges. Beobachte Zugvögel im Vogelschutzgebiet rund um den Schönberger Strand.

im Vogelschutzgebiet rund um den Schönberger Strand. Spiele eine Runde Golf auf einer der umliegenden Golfanlagen.

auf einer der umliegenden Golfanlagen. Entspanne bei einer erholsamen Wanderung auf dem Ostseepfad.

