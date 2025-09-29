Surfschulen Kalifornien und Brasilien an der Ostsee – Wassersport für alle Altersgruppen

Welche Wassersport-Aktivitäten bieten die Surfschulen an?

Beide Surfschulen haben ein breites Spektrum an Wassersport-Kursen im Programm. Du kannst Windsurfen, Wellenreiten, Stand Up Paddling (SUP), Wingsurfing, Wingfoiling, Dockstart-Foiling, Downwind-Foiling und Kitesurfen lernen. Professionelle Surflehrer sorgen für deine Sicherheit und ermöglichen schnelle Lernerfolge.

Windsurfen lernen

Der WWS Grundkurs Windsurfen startet in der Saison montags um 10.00 Uhr und mittwochs um 14.00 Uhr. Du lernst die Basics von Wind und Wetter und kannst am Kursende wichtige Manöver fahren. Optional schließt du den Kurs mit der WWS Windsurf-Grundschein-Prüfung ab.

Für schnelle Erfolge bieten die Surfschulen E-ride Beginner Kurse an. Diese finden samstags und sonntags um 10.00 Uhr statt und dauern zwei Stunden. Fortgeschrittene können E-ride Advanced Kurse buchen und lernen Beachstart, Schlaufenfahren oder Tricks.

Windfoiling für Fortgeschrittene

Erfahrene Windsurfer, die sicher mit Schlaufen und Trapez fahren, können Windfoiling erlernen. Das Hydrofoil ermöglicht das Gleiten über dem Wasser bereits ab 10 Knoten Wind. Zusätzlich bieten die Surfschulen Pumpfoiling und Downwind-Foiling an.

Verleih und weitere Aktivitäten