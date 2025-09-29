Surfschulen Kalifornien und Brasilien an der Ostsee – Wassersport für alle Altersgruppen
Die Surfschulen "surfing Kalifornien" und "surfing Brasilien" liegen in Schönberg an der Ostsee, nur 25 Kilometer von Kiel entfernt. An den Sandstränden von Kalifornien und Brasilien bieten beide Surfschulen verschiedene Wassersport-Aktivitäten für Anfänger und Fortgeschrittene an. Das Angebot richtet sich an Einzelpersonen, Familien, Schulklassen und Vereine.
Welche Wassersport-Aktivitäten bieten die Surfschulen an?
Beide Surfschulen haben ein breites Spektrum an Wassersport-Kursen im Programm. Du kannst Windsurfen, Wellenreiten, Stand Up Paddling (SUP), Wingsurfing, Wingfoiling, Dockstart-Foiling, Downwind-Foiling und Kitesurfen lernen. Professionelle Surflehrer sorgen für deine Sicherheit und ermöglichen schnelle Lernerfolge.
Windsurfen lernen
Der WWS Grundkurs Windsurfen startet in der Saison montags um 10.00 Uhr und mittwochs um 14.00 Uhr. Du lernst die Basics von Wind und Wetter und kannst am Kursende wichtige Manöver fahren. Optional schließt du den Kurs mit der WWS Windsurf-Grundschein-Prüfung ab.
Für schnelle Erfolge bieten die Surfschulen E-ride Beginner Kurse an. Diese finden samstags und sonntags um 10.00 Uhr statt und dauern zwei Stunden. Fortgeschrittene können E-ride Advanced Kurse buchen und lernen Beachstart, Schlaufenfahren oder Tricks.
Windfoiling für Fortgeschrittene
Erfahrene Windsurfer, die sicher mit Schlaufen und Trapez fahren, können Windfoiling erlernen. Das Hydrofoil ermöglicht das Gleiten über dem Wasser bereits ab 10 Knoten Wind. Zusätzlich bieten die Surfschulen Pumpfoiling und Downwind-Foiling an.
Verleih und weitere Aktivitäten
Die Surfschulen verleihen Windsurfer, Wings, SUP-Boards und Wellenreiter stundenweise oder tageweise. Tretboote und Fun-Kajaks stehen ebenfalls zur Verfügung. Du kannst auch einfach die Strände von Kalifornien oder Brasilien genießen, ein leckeres "Packeis" essen, eine eiskalte Waterkant Limo trinken oder abends am Lagerfeuer entspannen.
Angebote für Gruppen und Schulklassen
Schulklassen, Vereine und Gruppen erhalten spezielle Pakete. Der Wassersport-Tag beinhaltet zwei Stunden Trainer-Betreuung. Während eine Hälfte der Gruppe surft, kann die andere Tretboot fahren oder Beachvolleyball spielen.
Die Surfschulen vermitteln auch Unterkünfte in der Umgebung – von Campingplätzen über Ferienwohnungen bis zu Jugendherbergen. Partner vor Ort sind unter anderem der Campingplatz Hasselkrug, das Schullandheim Schönberger Strand und das Naturfreundehaus Kalifornien.
Öffnungszeiten und Buchung
Die Hauptsaison läuft vom 1. Juli bis 1. September. In der Vorsaison sind beide Surfschulen samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Termine außerhalb der regulären Zeiten sind nach Absprache möglich.
Du erreichst die Surfschulen telefonisch unter 01517/5030777 oder per E-Mail an anfrage@surfingkalifornien.de. Die Surfschulen arbeiten nach WWS-Richtlinien und sind offizieller Patrik-Partner für Testmaterial der neuesten Windsurf-Boards, Segel und Hydrofoils.