Stein – Lagune des Nordens

Stein ist anerkannter Erholungsort und man spürt überall Erholung, Frische und die Intensität des Meeres. Am langen Sandstrand gilt nicht nur die Steilküste als besondere Attraktion, auch die Steiner Mole ist ein beliebter Treffpunkt für Familienurlauber. Kleine Kinder können sich ausgelassen im flachen Wasser vergnügen oder am feinen Sandstrand buddeln. Der Steiner Strand ist kurabgabefrei und wird im Sommer bewacht.



Stein bietet viele sportliche Aktivitäten: Eine Wassersportstation bietet Windsurfen und Kitesurfen an. Regelmäßig trifft sich eine Nordic-Walking-Gruppe und Beachvolleyball, Boulen sowie Strandgymnastik stellen für Bewegungsfreudige eine landfeste Alternative dar.

Bildquelle: © Bernd Peters / pixelio.de

Weitere Strände und Ostseebäder in Kiel und Umgebung