Heikendorf – idyllische Buchten

Die fünf Ortsteile Altheikendorf, Kitzeberg, Möltenort, Neuheikendorf und Schrevenborn bieten Abwechslung und Erholung zugleich. Ob Sie nun gern frische Seeluft schnuppern, spazieren gehen, baden, reiten oder surfen, segeln oder walken, lieber Golf oder Tennis spielen oder einfach nur ausspannen möchten oder mal für ein Bad in die Kieler Förde springen möchten – alles ist hier möglich.



Heikendorf hat eine reizvolle Umgebung, z.B. den verträumten Fischereihafen in Möltenort, die vielen interessanten Sehenswürdigkeiten, den feinen Sandstrand, das Feuerschiff im Möltenorter Hafen (auf dem man sich das Ja-Wort geben kann), den kleinen Leuchtturm in Mönkeberg, den idyllischen Dorfteich in Schönkirchen und einiges mehr.



Am schönen Strand von Heikendorf ist eine Kurtaxe zu entrichten, ansonsten gibt es keine Kurtaxe (wie beispielsweise für Übernachtungen).



Bildquelle: © S. Flint / pixelio.de

Weitere Strände und Ostseebäder in Kiel und Umgebung