7 luxuriöse Hotels in Kiel und Umgebung

Dank der guten Anbindung mit Bus und Fähre können Gäste flexibel an beiden Ufern der Kieler Förde übernachten und die Stadt erkunden. Die große Auswahl an Unterkünften rund um die Förde lässt keine Wünsche offen. Egal ob Kurztrip oder längerer Aufenthalt – in Kiel findet jeder die ideale Bleibe für einen unvergesslichen Aufenthalt an der Ostsee. In diesem Artikel wollen wir euch einmal die Top-Adressen zum Übernachten in Kiel präsentieren, wenn ihr es einmal besonders luxoriös in eurem Urlaub haben möchtet. 1. Hotel Kieler Yacht Club

Das Hotel Kieler Yacht Club blickt auf eine lange Tradition zurück. 1887 als "Marine-Regattaverein" von Marineoffizieren gegründet, erhielt der Club 1891 von Kaiser Wilhelm II. seinen heutigen Namen. 1926 entstand auf den Grundmauern des alten Maschinenhauses das jetzige Clubhaus, in dem der Kieler Yacht Club bis heute ansässig ist. Heute bietet das Hotel 17 Doppelzimmer und 4 Suiten. Die historischen Veranstaltungsräume "Kaisersaal" und "Kommodore Saal" verbinden auf elegante Weise Tradition und Moderne. Nach mehr als zweijähriger Schließung und Renovierung der öffentlichen Bereiche heißt das Hotel Kieler Yacht Club seit Juni 2022 unter neuer Leitung wieder Gäste willkommen. Standort: Kielline 70

Website: hotel-kyc.de 2. Romantik Hotel Kieler Kaufmann

Direkt an der Kieler Förde liegt das renomierte Romantik Hotel Kieler Kaufmann. Mit Blick auf Segelboote, Kreuzfahrtschiffe und Fähren vereint es in zwei Restaurants, einer Bar und großzügigen Veranstaltungsräumen gekonnt Tradition und Moderne.Die 60 Zimmer in drei Gebäuden bieten für jeden Geschmack den passenden Einrichtungsstil – ob modern, zeitlos oder klassisch. Für Tagungen und Feiern stehen vier lichtdurchflutete Räume für bis zu 200 Personen bereit. Besonderes Highlight ist das Restaurant "Ahlmanns" unter Küchenchef Lasse Knickrehm, das 2025 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Mit kreativer, saisonaler und bodenständiger Küche begeistert das Team seine Gäste auf höchstem Niveau. Standort: Niemannsweg 102

Website: kieler-kaufmann.de 3. Atlantic Hotel

Das ATLANTIC Hotel Kiel besticht durch seine zentrale Lage direkt an der Förde gegenüber vom Hauptbahnhof. Erstklassige Gastronomie mit regionalen Spezialitäten, die Panoramabar DECK 8 sowie der Fitness- und Saunabereich machen es zum perfekten Zuhause auf Zeit. Gäste erleben hier nordische Gastlichkeit und zuvorkommenden Service – ob bei einem romantischen Dinner, einer privaten Feier oder erfolgreichen Tagungen und Konferenzen. Das moderne Restaurant PIER 16 fasziniert mit fantastischem Blick auf den Hafen und die Fähranleger. Hier werden frisch zubereitete, landestypische Köstlichkeiten aus besten regionalen Zutaten serviert. Das Hotel engagiert sich für Nachhaltigkeit: In Zusammenarbeit mit Bee-Rent beherbergt es ein Bienenvolk, der "Green Service" belohnt Gäste für Verzicht auf Zimmerservice und spart so Wasser und Energie. Regionale Partnerschaften vermeiden weite Lieferwege und gemeinsam mit United Against Waste e.V. werden Lebensmittelabfälle kontinuierlich reduziert. Standort: Raiffeisenstraße 2

Website: atlantic-hotels.de/hotel-kiel 4. Hotel Birke

Das Hotel Birkel bietet 84 modern und maritim gestaltete Zimmer, Suiten und Appartements in ruhiger Lage am Waldrand, nur 10 Autominuten vom Kieler Zentrum entfernt. Gäste erleben hier eine familiäre Atmosphäre und herzliche Gastfreundschaft. Das Restaurant "Fischers Fritz" verwöhnt mit frischer, regionaler Küche und FEINHeimischen Spezialitäten. Das Hotel wird nachhaltig betrieben und bietet Parkplätze mit E-Ladestationen, auch für E-Bike-Akkus. Leihfahrräder und kostenloses WLAN sind verfügbar. Je nach Zimmerkategorie stehen Kaffeemaschinen oder Kaffee-/Teestationen bereit. Barrierefreie und -freundliche Zimmer sind vorhanden. Standort: Martenshofweg 2-8

Website: hotel-birke.de 5. Steigenberger Conti Hansa Das Steigenberger Conti Hansa Kiel liegt zentral gegenüber den Terminals des Ostseekais und besticht durch sein nordisches Design. Ob Shopping, Strandausflüge oder Kreuzfahrtstart - Gäste profitieren von kurzen Wegen. Auch Geschäftsreisende schätzen die zentrale Lage unweit von Innenstadt, Nord-Ostsee-Kanal, Uniklinik und Hauptbahnhof. Die 164 Zimmer und Suiten verbinden schlichte Eleganz mit Wohlfühlcharakter. Sie bieten Smart-TV, Minikühlschrank und kostenloses Highspeed-WLAN. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, im Sommer auch auf der Sonnenterrasse, rundet den perfekten Aufenthalt ab. Weitere Highlights sind das Restaurant mit regionalen und internationalen Speisen, die Bar, eine Lounge mit Billardtisch, Fitness- und Saunabereich sowie elf Veranstaltungsräume für bis zu 275 Personen. Die Tiefgarage verfügt über E-Ladestationen. Standort: Schloßgarten 7

Website: hrewards.com 6. Stadthotel Eckernförde

Das familiengeführte Hotel in Eckernförde besticht durch seine direkte Lage am Ostseestrand mit herrlichem Panoramablick auf die Eckernförder Bucht. Dennoch ist der Stadtkern mit seinen malerischen Gassen nur wenige Gehminuten entfernt. Auch der Bahnhof liegt nur 500 m vom Hotel entfernt. Das Hotel verfügt über eine eigene Sauna und Hotelbar. Auf jeder Etage stehen Snack- und Getränkeautomaten für den kleinen Hunger zwischendurch bereit. Haustiere sind nach Voranmeldung und gegen Aufpreis von 18 Euro pro Nacht willkommen. Standort: Am Exer 3

Website: stadthotel-eckernfoerde.de 7. Hof Bissee

Der Hof Bissee ist ein idyllisches Natur- und Ausflugsziel vor den Toren Kiels. Hier können Familien inklusive Hund unvergessliche Erinnerungen sammeln – beim Ponyreiten, Picknick mit Alpakas oder einer Fahrradtour um den Bothkamper See. Die Zimmer und Cabins bieten einen luxuriösen Rückzugsort inmitten ländlicher Idylle. Jedes Detail im einzigartigen Country-Boho-Stil ist maßgeschneidert, von edlen Materialien bis zu individuellen Möbeln.



In den drei Gästehäusern Farmhouse, Corn Barn und Cottage können Gäste dem Alltag entfliehen und die Natur genießen. Umgeben von Höfen, Tieren und einem malerischen See finden sie Ruhe, Entspannung und Abwechslung. Das Restaurant rundet den Aufenthalt mit besonderer Atmosphäre und regionaler, saisonaler Küche ab. Das Team lässt sich auch international inspirieren und kreiert besondere Genussmomente. Standort: Eiderstraße 13

Website: hofbissee.de

