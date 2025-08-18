Das Steigenberger Conti Hansa Kiel: Dein erstklassiges Hotel im Herzen der Fördestadt

Unschlagbare Lage mitten in der Stadt Das Steigenberger Conti Hansa besticht durch seine zentrale Position in der Kieler Innenstadt. Du erreichst den neuen Nord-Ostsee-Kanal, das renommierte Universitätsklinikum und den Hauptbahnhof bequem zu Fuß. Die Nähe zu den Ostseestränden und Yachthäfen macht das Hotel zur perfekten Basis für maritime Erkundungen. Geschäftsreisende schätzen besonders die kurzen Wege zu wichtigen Unternehmen und die exzellente Verkehrsanbindung. Die beliebte Flaniermeile Kiellinie mit ihren interessanten Bootshäusern, dem Aquarium und dem Seehundbecken liegt nur wenige Gehminuten entfernt. Von der nahegelegenen Bahnhofsbrücke starten spannende Hafenrundfahrten, die dir die maritime Seite Kiels näherbringen. Südlich des Hotels beginnt die historische Altstadt mit ihren beeindruckenden Gründerzeitbauten wie dem Opernhaus und dem Hauptbahnhof mit seinem imposanten Kaiserportal. Zimmer und Suiten im nordisch-maritimen Design

Gedeckter Kaffeetisch im Steigenberger Hotel, © kiel-magazin.de

In den 164 Zimmern und Suiten des Steigenberger Conti Hansa erwartet dich schlichte Eleganz mit viel Wohlfühlcharakter. Das Hotel bietet dir eine vielfältige Auswahl an Zimmerkategorien, die alle Bedürfnisse abdecken. Standard Zimmer für preisbewusste Reisende Die soft-renovierten Standard Zimmer bieten dir auf 19 Quadratmetern klassisch maritimes Design. Du schläfst in modernen Boxspringbetten mit hochwertigen Toppern und genießt die Annehmlichkeiten eines großzügigen Schreibtisches, Smart-TVs, einer Badewanne sowie eines Mini-Kühlschranks. Kostenloses Highspeed-WLAN ist selbstverständlich inklusive. Komfort Zimmer mit besonderen Ausblicken Die renovierten Komfort Zimmer präsentieren sich im nordisch-maritimen Design und bieten dir auf 19 Quadratmetern moderne Ausstattung. Besonders begehrt sind die Zimmer mit Parkblick aus der sechsten oder siebten Etage sowie die Zimmer mit spektakulärem Hafenblick. Hier erwarten dich Boxspringbetten mit Toppern, Design-Badezimmer mit Dusche, Smart-TV und Mini-Kühlschrank. Spezielle Themenzimmer und Suiten Die Komfort Kiel Zimmer vermitteln dir auf 19 Quadratmetern ein Gefühl von Meeresrauschen und Kieler Woche. Das zeitlose, helle Design überzeugt mit Klimaanlage, Smart-TV und getrennten Betten. Für Geschäftsreisende stehen die klassischen Komfort Business Zimmer mit Klimaanlage und großzügigem Schreibtisch zur Verfügung. Das Highlight der Zimmervielfalt ist die neu designte Suite mit 75 Quadratmetern. Sie teilt sich in Wohn-, Ess- und separaten Schlafbereich auf. Kleine Designobjekte schaffen ein einzigartiges Wohngefühl und der Blick auf den Schlossgarten ist inklusive. Die Junior Suiten bieten dir auf 35 Quadratmetern unterschiedliche Designs – von voll renoviert über frische Brise bis klassisch mit abtrennbarem Schlafbereich. Familien finden in den 28 Quadratmeter großen Familienzimmern mit bequemer Schlafcouch den perfekten Rückzugsort. Du kannst zwischen verschiedenen Designs wählen – mit Klimaanlage, Dusche oder Badewanne. Kulinarische Highlights im Hotel Restaurant mit Frische-Küche Das hoteleigene Restaurant begrüßt dich im Stil "Frisch – modern – nordisch". Hier startest du den Tag mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, das in den warmen Sommermonaten auch auf der geschützten Innenhof-Terrasse serviert wird. Abends verwöhnt dich die Küche mit regionalen Spezialitäten und internationalen Köstlichkeiten. Neben norddeutschen Klassikern findest du hier auch internationale Gerichte, begleitet von hervorragenden Weinen aus aller Welt. Das Restaurant hat montags bis sonntags von 18:00 bis 23:00 Uhr geöffnet, die Küche schließt um 22:00 Uhr. Bar-Lounge als geselliger Treffpunk Die Bar-Lounge ist das Herz und der Ankerplatz des Hauses. Hier genießt du feine Kaffeespezialitäten, kleine Häppchen und vor allem richtig gute Drinks. Ein Billardtisch sorgt für Unterhaltung in geselliger Runde. Die Bar öffnet täglich ab 18:00 Uhr und lädt bis Mitternacht oder 1:00 Uhr morgens zum Verweilen ein. Sommerterrasse mit Möwengesang Bei gutem Wetter empfängt dich die geschützte Innenhof-Terrasse. Hier kannst du dein Frühstück, einen Kaffee am Nachmittag oder ein Glas Wein am Abend mit Möwengesang inklusive genießen. Wellness und Fitness für Körper und Geist

Park- und Außenbereich des Steigenberger Hotel, © kiel-magazin.de

Der kleine, feine und moderne Wellnessbereich des Steigenberger Conti Hansa bietet dir alles für deine Erholung. Im Saunabereich kannst du den Tag ausklingen lassen, während wohltuende Erlebnisduschen für Erfrischung sorgen. Auf den Ruheliegen mit Smart-TV findest du die perfekte Entspannung. Im Fitnessbereich kannst du dich auspowern und fit halten. Der Fitnessraum steht dir täglich von 7.00 bis 12.00 Uhr zur Verfügung. Die Sauna öffnet montags bis freitags von 18.00 bis 22.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 14.00 bis 22.00 Uhr. Bei schönem Wetter lädt die Kieler Förde direkt gegenüber des Hotels zum Joggen, Walken oder Radfahren ein. Dabei genießt du den Blick auf vorbeiziehende Kreuzfahrtschiffe und Segelboote. Erstklassige Tagungsräume für erfolgreiche Veranstaltungen Das Steigenberger Conti Hansa bietet dir elf kombinierbare Tagungsräume für bis zu 270 Personen. Alle Räume verfügen über viel Tageslicht und haben Zugang zu Terrassen oder Balkonen. Highspeed-WLAN ist in allen Veranstaltungsräumen inklusive. Für Ausstellungen, Caterings und Events stehen dir großzügige Foyers zur Verfügung. Die Eventterrasse eignet sich perfekt für Barbecues oder Teamevents, während die Bankettlounge den idealen Rahmen für exklusive Feiern oder Get-Together bietet. Das professionelle Veranstaltungsteam unter der Leitung von Michaela Bremser sorgt für einen individuellen Service und einzigartige Momente. Besonders hervorzuheben ist das Green-Meeting-Konzept des Hotels. Ziel dieses Angebots ist es, die ökologischen Auswirkungen deiner Veranstaltung über sämtliche Phasen – von der Planung über die Durchführung bis zur Abreise – zu minimieren. Umfassende Hotelausstattung für jeden Bedarf Das Steigenberger Conti Hansa bietet dir eine Vielzahl von Annehmlichkeiten für einen perfekten Aufenthalt. Kostenloses Highspeed-WLAN ist im gesamten Hotel verfügbar. Die hoteleigene Tiefgarage mit E-Ladestationen steht dir gegen Gebühr zur Verfügung (1,70 Euro pro Stunde, 23,- Euro pro Tag). Die Parkplätze sind nicht reservierbar, aber es gibt weitere Parkhäuser in der Nähe. Der Check-in ist ab 15:00 Uhr möglich, wobei du auch den praktischen Online-Check-in vor deiner Anreise nutzen kannst. Der Check-out erfolgt bis 11.00 Uhr. Als Mitglied des H Rewards Programms profitierst du von zusätzlichen Vorteilen. Kinder unter sechs Jahren übernachten kostenlos im Zimmer der Eltern, sofern keine zusätzliche Aufbettung erforderlich ist. Ab 17 Jahren werden Kinder als Erwachsene gerechnet. Haustiere sind auf Anfrage gegen Gebühr willkommen. Die perfekte Anbindung für deine Anreise Der Kieler Hauptbahnhof liegt nur 1,5 Kilometer vom Hotel entfernt und ist bequem zu Fuß erreichbar. Vom Flughafen Hamburg beträgt die Distanz 90 Kilometer, die Taxifahrt kostet etwa 134,- Euro für die einfache Strecke. Als H Rewards Mitglied kannst du bei SIXT in über 100 Ländern Mietwagen reservieren und von 1.000 Punkten sowie bis zu 15 Prozent Rabatt profitieren. Kiel entdecken: Sehenswürdigkeiten in der Nähe Die erstklassige Lage des Hotels macht es zur idealen Basis für deine Stadterkundung. Kiel wartet mit einer ganzen Reihe interessanter Sehenswürdigkeiten auf dich. Der neue Innenstadtbereich am Kiel-Kanal, der Leuchtturm Holtenau als schönster der Kieler Leuchttürme und das Schifffahrtsmuseum, das Kiels maritime Geschichte neu erzählt, sind nur einige der Highlights. Die Region Kieler Förde verbindet Stadt, Land und Meer wie keine andere. Geprägt durch Segelboote, Kreuzfahrtschiffe, Sandstrände, Wiesen, Wälder, Seen, kulturelle Vielfalt und Herrenhäuser macht sie Kiel zum ganzjährigen Städtereiseziel. Jährlich im Juni findet hier mit der Kieler Woche die größte Segelsportveranstaltung der Welt statt. Aus der historischen Zeit vor 1864 stammt der Warleberger Hof, das letzte erhaltene Adelspalais Kiels, das heute das Stadtmuseum beherbergt. Die quirligen Shoppingmeilen der Stadt laden zum Bummeln ein, während die maritime Atmosphäre der Förde für Entspannung sorgt. Ob du die Stadt erkunden, eine Kreuzfahrt starten, geschäftlich in Kiel zu tun hast oder einfach nur die maritime Atmosphäre genießen möchtest – im Steigenberger Conti Hansa findest du dein perfektes Zuhause auf Zeit. Die Kombination aus erstklassigem Service, durchdachter Ausstattung und der unschlagbaren Lage macht deinen Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis.

Ortsinformationen Steigenberger Conti Hansa Schloßgarten 7 24103 Kiel 0431/51150 E-Mail Website Instagram

